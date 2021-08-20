Шампанське з кавуна: приготуйте вдома оригінальний напій та здивуйте друзів

Продовжуємо ділитися цікавими ідеями, як урізноманітнити вживання кавуна. На цей раз ловіть рецепт для дорослих, який точно усім сподобається!

Поки серпень ще радує хорошою погодою, не упускайте можливості влаштувати душевні посиденьки просто неба. А Ідеї 24 знають, що може відмінно доповнити такий вечір – оригінальний напій з кавуна.

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Шампанське з кавуна: незвичайний рецепт

Інгредієнти:

4 стакани нарізаного кавуна;

щіпка морської солі;

1/4 стакана чайного гриба (молочної сироватки);

1 сантиметр кореня імбиру;

3 – 4 стакани води (для заповнення банки);

сік 1 лимона;

листя м'яти.

Як приготувати оригінальний напій з кавуна:

Попередньо вичавіть з кавуна сік та вилийте його у літрову банку. Додайте до соку кавуна усі перераховані вище інгредієнти (води доливайте стільки, щоб банка наповнилася) та накрийте місткість марлею або серветкою. Залиште напій на 2 – 3 дні для ферментації (не забувайте помішувати кілька разів на день, щоб наситити киснем дріжджі). Періодично пробуйте на смак напій – якщо з'явився кислуватий смак і гази, потрібно його відфільтрувати.

Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існує тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду “Тая”

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Як приготувати шампанське з кавуна / Фото instagram

Текст публікації Анни Біоторіум:

Сьогодні до вашої уваги незвичайний рецепт тільки для дорослих.

Інгредієнти:

4 ст нарізаного кавуна

щіпка морської солі

1/4 ст чайного гриба (молочної сироватки / реджувелака)

1 см корінь імбиру

3 – 4 ст води, для заповнення банки

сік 1 лимона

листя м'яти

Приготування:

Віджати сік з кавуна. Налити в банку, додати решту складових, долити воду.

Накрити марлею або серветкою.

Ферментувати протягом 2 – 3 днів, помішуючи кілька разів на день, щоб наситити киснем дріжджі.

Пробуйте щодня. Як з'явиться кислуватий смак і гази – відфільтрувати.

Зберігати в холодильнику до 3-х днів.