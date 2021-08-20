Поки серпень ще радує хорошою погодою, не упускайте можливості влаштувати душевні посиденьки просто неба. А Ідеї 24 знають, що може відмінно доповнити такий вечір – оригінальний напій з кавуна.

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Шампанське з кавуна: незвичайний рецепт

Інгредієнти:

4 стакани нарізаного кавуна;

щіпка морської солі;

1/4 стакана чайного гриба (молочної сироватки);

1 сантиметр кореня імбиру;

3 – 4 стакани води (для заповнення банки);

сік 1 лимона;

листя м'яти.

Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існує тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду “Тая”.

Як приготувати оригінальний напій з кавуна:

Попередньо вичавіть з кавуна сік та вилийте його у літрову банку. Додайте до соку кавуна усі перераховані вище інгредієнти (води доливайте стільки, щоб банка наповнилася) та накрийте місткість марлею або серветкою. Залиште напій на 2 – 3 дні для ферментації (не забувайте помішувати кілька разів на день, щоб наситити киснем дріжджі). Періодично пробуйте на смак напій – якщо з'явився кислуватий смак і гази, потрібно його відфільтрувати.

Зберігати у холодильнику можна до 3-х днів.

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Як приготувати шампанське з кавуна / Фото instagram

Текст публікації Анни Біоторіум:

Сьогодні до вашої уваги незвичайний рецепт тільки для дорослих.

Інгредієнти:

4 ст нарізаного кавуна

щіпка морської солі

1/4 ст чайного гриба (молочної сироватки / реджувелака)

1 см корінь імбиру

3 – 4 ст води, для заповнення банки

сік 1 лимона

листя м'яти

Приготування:

Віджати сік з кавуна. Налити в банку, додати решту складових, долити воду.

Накрити марлею або серветкою.

Ферментувати протягом 2 – 3 днів, помішуючи кілька разів на день, щоб наситити киснем дріжджі.

Пробуйте щодня. Як з'явиться кислуватий смак і гази – відфільтрувати.

Зберігати в холодильнику до 3-х днів.