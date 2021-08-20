Поки серпень ще радує хорошою погодою, не упускайте можливості влаштувати душевні посиденьки просто неба. А Ідеї 24 знають, що може відмінно доповнити такий вечір – оригінальний напій з кавуна.

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Шампанське з кавуна: незвичайний рецепт

Інгредієнти:

  • 4 стакани нарізаного кавуна;
  • щіпка морської солі;
  • 1/4 стакана чайного гриба (молочної сироватки);
  • 1 сантиметр кореня імбиру;
  • 3 – 4 стакани води (для заповнення банки);
  • сік 1 лимона;
  • листя м'яти.

Як приготувати оригінальний напій з кавуна:

  1. Попередньо вичавіть з кавуна сік та вилийте його у літрову банку.
  2. Додайте до соку кавуна усі перераховані вище інгредієнти (води доливайте стільки, щоб банка наповнилася) та накрийте місткість марлею або серветкою.
  3. Залиште напій на 2 – 3 дні для ферментації (не забувайте помішувати кілька разів на день, щоб наситити киснем дріжджі).
  4. Періодично пробуйте на смак напій – якщо з'явився кислуватий смак і гази, потрібно його відфільтрувати.

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Як приготувати шампанське з кавуна
Як приготувати шампанське з кавуна / Фото instagram

Текст публікації Анни Біоторіум:

Сьогодні до вашої уваги незвичайний рецепт тільки для дорослих.

Інгредієнти:
4 ст нарізаного кавуна
щіпка морської солі
1/4 ст чайного гриба (молочної сироватки / реджувелака)
1 см корінь імбиру
3 – 4 ст води, для заповнення банки
сік 1 лимона
листя м'яти

Приготування:
Віджати сік з кавуна. Налити в банку, додати решту складових, долити воду.
Накрити марлею або серветкою.
Ферментувати протягом 2 – 3 днів, помішуючи кілька разів на день, щоб наситити киснем дріжджі.
Пробуйте щодня. Як з'явиться кислуватий смак і гази – відфільтрувати.

Зберігати в холодильнику до 3-х днів.