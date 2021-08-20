Поки серпень ще радує хорошою погодою, не упускайте можливості влаштувати душевні посиденьки просто неба. А Ідеї 24 знають, що може відмінно доповнити такий вечір – оригінальний напій з кавуна.
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Шампанське з кавуна: незвичайний рецепт
Інгредієнти:
- 4 стакани нарізаного кавуна;
- щіпка морської солі;
- 1/4 стакана чайного гриба (молочної сироватки);
- 1 сантиметр кореня імбиру;
- 3 – 4 стакани води (для заповнення банки);
- сік 1 лимона;
- листя м'яти.
Як приготувати оригінальний напій з кавуна:
- Попередньо вичавіть з кавуна сік та вилийте його у літрову банку.
- Додайте до соку кавуна усі перераховані вище інгредієнти (води доливайте стільки, щоб банка наповнилася) та накрийте місткість марлею або серветкою.
- Залиште напій на 2 – 3 дні для ферментації (не забувайте помішувати кілька разів на день, щоб наситити киснем дріжджі).
- Періодично пробуйте на смак напій – якщо з'явився кислуватий смак і гази, потрібно його відфільтрувати.
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Як приготувати шампанське з кавуна / Фото instagram
Текст публікації Анни Біоторіум:
Сьогодні до вашої уваги незвичайний рецепт тільки для дорослих.
Інгредієнти:
4 ст нарізаного кавуна
щіпка морської солі
1/4 ст чайного гриба (молочної сироватки / реджувелака)
1 см корінь імбиру
3 – 4 ст води, для заповнення банки
сік 1 лимона
листя м'яти
Приготування:
Віджати сік з кавуна. Налити в банку, додати решту складових, долити воду.
Накрити марлею або серветкою.
Ферментувати протягом 2 – 3 днів, помішуючи кілька разів на день, щоб наситити киснем дріжджі.
Пробуйте щодня. Як з'явиться кислуватий смак і гази – відфільтрувати.
Зберігати в холодильнику до 3-х днів.