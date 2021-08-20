Пока августа еще радует хорошей погодой, не упустите возможности устроить душевные посиделки под открытым небом. А Идеи 24 знают, что может отлично дополнить такой вечер – оригинальный напиток из арбуза.

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Шампанское из арбуза: необычный рецепт

Ингредиенты:

  • 4 стакана нарезанного арбуза;
  • щепотка морской соли;
  • 1/4 стакана чайного гриба (молочной сыворотки);
  • 1 сантиметр корня имбиря;
  • 3 – 4 стакана воды (для заполнения банки);
  • сок 1 лимона;
  • листьев мяты.

Как приготовить оригинальный напиток из арбуза:

  1. Предварительно выжмите из арбуза сок и вылейте его в литровую банку.
  2. Добавьте к соку арбуза все вышеперечисленные ингредиенты (воды доливайте столько, чтобы банка наполнилась) и накройте емкость марлей или салфеткой.
  3. Оставьте напиток на 2 – 3 дня для ферментации (не забывайте помешивать несколько раз в день, чтобы насытить кислородом дрожжи).
  4. Периодически пробуйте на вкус напиток – если появился кисловатый вкус и газы, нужно его отфильтровать.

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Как приготовить шампанское из арбуза
Как приготовить шампанское из арбуза / Фото instagram

Текст публикации Анны Биоториум:

Сегодня вашему вниманию необычный рецепт только для взрослых.

Ингредиенты:
4 ст нарезанного арбуза
щепотка морской соли
1/4 ст чайного гриба (молочной сыворотки / реджувелака)
1 см корень имбиря
3 – 4 ст воды, чтобы заполнить банку
сок 1 лимона
листья мяты

Приготовление:
Отжать сок из арбуза. Налить в банку, добавить оставшиеся ингредиенты, долить воду.
Накрыть марлей или салфеткой.
Ферментировать в течение 2 – 3 дней, помешивая несколько раз в день, чтобы насытить кислородом дрожжи.
Пробуйте каждый день. Как появится кисловатый вкус и газы – отфильтровать.

Хранить в холодильнике до 3-х дней.