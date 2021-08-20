Пока августа еще радует хорошей погодой, не упустите возможности устроить душевные посиделки под открытым небом. А Идеи 24 знают, что может отлично дополнить такой вечер – оригинальный напиток из арбуза.

И еще Форма имеет значение: как выбрать для блюда правильный вид макарон

Шампанское из арбуза: необычный рецепт

Ингредиенты:

4 стакана нарезанного арбуза;

щепотка морской соли;

1/4 стакана чайного гриба (молочной сыворотки);

1 сантиметр корня имбиря;

3 – 4 стакана воды (для заполнения банки);

сок 1 лимона;

листьев мяты.

Опять понятия не имеете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существует тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда "Тая" .

Как приготовить оригинальный напиток из арбуза:

Предварительно выжмите из арбуза сок и вылейте его в литровую банку. Добавьте к соку арбуза все вышеперечисленные ингредиенты (воды доливайте столько, чтобы банка наполнилась) и накройте емкость марлей или салфеткой. Оставьте напиток на 2 – 3 дня для ферментации (не забывайте помешивать несколько раз в день, чтобы насытить кислородом дрожжи). Периодически пробуйте на вкус напиток – если появился кисловатый вкус и газы, нужно его отфильтровать.

Хранить в холодильнике можно до 3-х дней.

Читайте также Как только из арбуза и мяты приготовить дома божественный летний напиток: быстрый рецепт



Как приготовить шампанское из арбуза / Фото instagram

Текст публикации Анны Биоториум:

Сегодня вашему вниманию необычный рецепт только для взрослых.

Ингредиенты:

4 ст нарезанного арбуза

щепотка морской соли

1/4 ст чайного гриба (молочной сыворотки / реджувелака)

1 см корень имбиря

3 – 4 ст воды, чтобы заполнить банку

сок 1 лимона

листья мяты

Приготовление:

Отжать сок из арбуза. Налить в банку, добавить оставшиеся ингредиенты, долить воду.

Накрыть марлей или салфеткой.

Ферментировать в течение 2 – 3 дней, помешивая несколько раз в день, чтобы насытить кислородом дрожжи.

Пробуйте каждый день. Как появится кисловатый вкус и газы – отфильтровать.