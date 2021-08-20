Пока августа еще радует хорошей погодой, не упустите возможности устроить душевные посиделки под открытым небом. А Идеи 24 знают, что может отлично дополнить такой вечер – оригинальный напиток из арбуза.
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Шампанское из арбуза: необычный рецепт
Ингредиенты:
- 4 стакана нарезанного арбуза;
- щепотка морской соли;
- 1/4 стакана чайного гриба (молочной сыворотки);
- 1 сантиметр корня имбиря;
- 3 – 4 стакана воды (для заполнения банки);
- сок 1 лимона;
- листьев мяты.
Как приготовить оригинальный напиток из арбуза:
- Предварительно выжмите из арбуза сок и вылейте его в литровую банку.
- Добавьте к соку арбуза все вышеперечисленные ингредиенты (воды доливайте столько, чтобы банка наполнилась) и накройте емкость марлей или салфеткой.
- Оставьте напиток на 2 – 3 дня для ферментации (не забывайте помешивать несколько раз в день, чтобы насытить кислородом дрожжи).
- Периодически пробуйте на вкус напиток – если появился кисловатый вкус и газы, нужно его отфильтровать.
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Как приготовить шампанское из арбуза / Фото instagram
Текст публикации Анны Биоториум:
Сегодня вашему вниманию необычный рецепт только для взрослых.
Ингредиенты:
4 ст нарезанного арбуза
щепотка морской соли
1/4 ст чайного гриба (молочной сыворотки / реджувелака)
1 см корень имбиря
3 – 4 ст воды, чтобы заполнить банку
сок 1 лимона
листья мяты
Приготовление:
Отжать сок из арбуза. Налить в банку, добавить оставшиеся ингредиенты, долить воду.
Накрыть марлей или салфеткой.
Ферментировать в течение 2 – 3 дней, помешивая несколько раз в день, чтобы насытить кислородом дрожжи.
Пробуйте каждый день. Как появится кисловатый вкус и газы – отфильтровать.
Хранить в холодильнике до 3-х дней.