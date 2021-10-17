Легкий и полезный суп-пюре из тыквы должен приготовить каждый в этом сезоне. Тем более, что сейчас полки магазинов завалены этим овощем. Сохраняйте рецепт, который подготовила диетолог Ева Шишова, и экспериментируйте на кухне. Уверены, это блюдо станет одним из ваших любимых.

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Тыквенный крем-суп

Ингредиенты:

Тыква – 700 граммов;

– Лук – 1 штука;

– Вода – 500 миллилитров;

– Сливки 10% – 200 миллилитров;

– Чеснок – 3 зубчика;

– Соль – 1 чайная ложка;

– Перец черный – 1/2 чайной ложки;

– Оливковое масло – 3 столовых ложки;

– Тыквенные семечки – 50 граммов;

– граммов; Сухарики по вкусу.

Способ приготовления:

Просто в кастрюле разогрейте масло и поджарьте на нем измельченный чеснок (примерно 1 минуту), тогда добавьте нарезанный лук и держите на огне еще 5 минут. Тыкву порежьте кубиками и добавьте в кастрюлю. Обжаривайте все еще 5 минут. Тогда залейте водой, доведите до кипения и варите на среднем огне 10 минут. Когда тыква будет готова, измельчите все блендером и снова доведите до кипения. Вылейте в кастрюлю сливки, посолите, поперчите и держите на маленьком огне 3 минуты. Накройте кастрюлю крышкой и дайте супу постоять еще 15 минут.

Идеальным дополнением к супу станут румяные ароматные сухарики с чесноком и пряными травами.

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Подавайте тыквенный крем-суп с гренками и тыквенными семечками / Фото unsplash

Текст публикации Евы Шишов:

Как накормить тыквой мужа, ребенка и полюбить его самой.

Тыквенный крем-суп

ингредиенты:

Тыква - 700 г

Лук - 1 шт.

Вода - 500 мл

Сливки 10% - 200 мл

Чеснок - 3 зубчика

соль - 1 ч.л.

Перец черный - 1/2 ч.л.

Оливковое масло - 3 ст.л.

Тыквенные семечки - 50 гр.

Сухарики по вкусу

Приготовление: