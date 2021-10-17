Легкий и полезный суп-пюре из тыквы должен приготовить каждый в этом сезоне. Тем более, что сейчас полки магазинов завалены этим овощем. Сохраняйте рецепт, который подготовила диетолог Ева Шишова, и экспериментируйте на кухне. Уверены, это блюдо станет одним из ваших любимых.

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Тыквенный крем-суп

Ингредиенты:

  • Тыква 700 граммов;
  • Лук 1 штука;
  • Вода 500 миллилитров;
  • Сливки 10% 200 миллилитров;
  • Чеснок 3 зубчика;
  • Соль 1 чайная ложка;
  • Перец черный 1/2 чайной ложки;
  • Оливковое масло 3 столовых ложки;
  • Тыквенные семечки 50 граммов;
  • Сухарики по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Просто в кастрюле разогрейте масло и поджарьте на нем измельченный чеснок (примерно 1 минуту), тогда добавьте нарезанный лук и держите на огне еще 5 минут.
  2. Тыкву порежьте кубиками и добавьте в кастрюлю. Обжаривайте все еще 5 минут. Тогда залейте водой, доведите до кипения и варите на среднем огне 10 минут.
  3. Когда тыква будет готова, измельчите все блендером и снова доведите до кипения. Вылейте в кастрюлю сливки, посолите, поперчите и держите на маленьком огне 3 минуты.
  4. Накройте кастрюлю крышкой и дайте супу постоять еще 15 минут.

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Подавайте тыквенный крем-суп с гренками и Габузов семенами
Подавайте тыквенный крем-суп с гренками и тыквенными семечками / Фото unsplash

Текст публикации Евы Шишов:

Как накормить тыквой мужа, ребенка и полюбить его самой.

Тыквенный крем-суп

ингредиенты:

Тыква - 700 г
Лук - 1 шт.
Вода - 500 мл
Сливки 10% - 200 мл
Чеснок - 3 зубчика
соль - 1 ч.л.
Перец черный - 1/2 ч.л.
Оливковое масло - 3 ст.л.
Тыквенные семечки - 50 гр.
Сухарики по вкусу

Приготовление:

В кастрюле разогреть масло и обжарить 1 мин измельченный чеснок, затем добавить измельченный лук и обжаривать еще 5 мин. Тыкву порезать на кубики и добавить в кастрюлю. Обжаривать все еще 5 мин. Залить все водой, довести до кипения, варить на среднем огне 10 мин. Когда тыква сварится, измельчить все блендером и снова довести до кипения. Влить сливки, добавить соль, перец и держать на маленьком огне 3 мин. Накрыть кастрюлю крышкой и дать супу постоять еще 15 мин. Подавать с сухариками и тыквенными семечками.