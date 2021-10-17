Легкий и полезный суп-пюре из тыквы должен приготовить каждый в этом сезоне. Тем более, что сейчас полки магазинов завалены этим овощем. Сохраняйте рецепт, который подготовила диетолог Ева Шишова, и экспериментируйте на кухне. Уверены, это блюдо станет одним из ваших любимых.
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Тыквенный крем-суп
Ингредиенты:
- Тыква – 700 граммов;
- Лук – 1 штука;
- Вода – 500 миллилитров;
- Сливки 10% – 200 миллилитров;
- Чеснок – 3 зубчика;
- Соль – 1 чайная ложка;
- Перец черный – 1/2 чайной ложки;
- Оливковое масло – 3 столовых ложки;
- Тыквенные семечки – 50 граммов;
- Сухарики по вкусу.
Способ приготовления:
- Просто в кастрюле разогрейте масло и поджарьте на нем измельченный чеснок (примерно 1 минуту), тогда добавьте нарезанный лук и держите на огне еще 5 минут.
- Тыкву порежьте кубиками и добавьте в кастрюлю. Обжаривайте все еще 5 минут. Тогда залейте водой, доведите до кипения и варите на среднем огне 10 минут.
- Когда тыква будет готова, измельчите все блендером и снова доведите до кипения. Вылейте в кастрюлю сливки, посолите, поперчите и держите на маленьком огне 3 минуты.
- Накройте кастрюлю крышкой и дайте супу постоять еще 15 минут.
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Подавайте тыквенный крем-суп с гренками и тыквенными семечками / Фото unsplash
Текст публикации Евы Шишов:
Как накормить тыквой мужа, ребенка и полюбить его самой.
Тыквенный крем-суп
ингредиенты:
Тыква - 700 г
Лук - 1 шт.
Вода - 500 мл
Сливки 10% - 200 мл
Чеснок - 3 зубчика
соль - 1 ч.л.
Перец черный - 1/2 ч.л.
Оливковое масло - 3 ст.л.
Тыквенные семечки - 50 гр.
Сухарики по вкусу
Приготовление:
В кастрюле разогреть масло и обжарить 1 мин измельченный чеснок, затем добавить измельченный лук и обжаривать еще 5 мин. Тыкву порезать на кубики и добавить в кастрюлю. Обжаривать все еще 5 мин. Залить все водой, довести до кипения, варить на среднем огне 10 мин. Когда тыква сварится, измельчить все блендером и снова довести до кипения. Влить сливки, добавить соль, перец и держать на маленьком огне 3 мин. Накрыть кастрюлю крышкой и дать супу постоять еще 15 мин. Подавать с сухариками и тыквенными семечками.