Заради цих серіалів усі чимдуж мчали додому, забуваючи про заплановані справи. Ідеї 24 вирішили пригадати, якими культовими стрічками жила українська молодь "нульових".

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"H 2 O: Просто додай води"



Популярний серіал "H2O: Просто додай води" / Фото Pinterest

Жанр: фентезі

Країна: Австралія

У головних ролях: Фібі Тонкін, Кариба Гейн, Індіана Еванс, Клер Голт, Бріттані Бернс, Анґус Макларен

IMDb – 7,2

Троє дівчат-підлітків живуть звичайним життям. Їхня буденність – це прогулянки на пляжі, хлопці і модні вбрання. Вони попадають у стародавню печеру, де стається чарівне перетворення. Після цього їхнє життя вже ніколи не буде колишнім! Емма, Кліо й Ріккі здобувають чарівну силу над водою і перетворюються на русалок.

"Всі жінки – відьми"



Про цей серіал чули всі / Фото Pinterest

Жанр: драма, фентезі

Країна: США

У головних ролях: Шеннон Догерті, Голлі Марі Комбс, Алісса Мілано, Роуз МакГовен

IMDb – 7,1

Події розгортаються на західному узбережжі США, в Сан-Франциско. Три рідні сестри мешкають у будинку покійної бабусі. Всі пращури дівчат по жіночій лінії були ворожками, тож їх доля визначена наперед. Сестри повинні прийняти відьомський сан і кожного дня рятувати невинних людей від демонів, злих духів та відьом.

"Клон"



Бразильський романтичний серіал Клон / Фото Pinterest

Країна: Бразилія

Жанр: романтика

У головних ролях: Джованна Антонелли, Карла Діас, Лучано Зафір, Крістіана Олівейра, Даніела Ешкобар

IMDb – 8,1

Історія про любов, що не знає меж. Головна героїня Жаді народилась у Бразилії, але після смерті матері переїхати до дядька в Марокко. Там на неї чекав зовсім інший світ. Невдовзі дівчина зустрічає хлопця, якого звати Лукас. Між ними зароджуються почуття, але їхня любов приречена.

"Буремний шлях"



Серіал про яскраве життя підлітків / Фото Pinterest

Країна: Аргентина

Жанр: теленовела

У головних ролях: Луїсана Лопілато, Каміла Бордонаба, Вікторія Мауретте, Анхелес Бальбіані, Бенхамін Рохас

IMDb – 7,5

Головні герої цього серіалу – багаті підлітки із впливових сімей Аргентини. Вони вчаться у престижній школі "Елітний шлях" і занурюють глядачів у перипетії молодіжних пригод і бунтів.

"Баффі – переможниця вампірів"



Серіал "Баффі – переможниця вампірів" / Фото Pinterest

Країна: США

Жанр: жахи

У головних ролях: Баффі Енн Саммерс, Зендер ЛаВель Харріс, Віллоу Розенберг, Руперт Джайлз

IMDb – 8,2

Серіал був знятий за мотивами однойменного повнометражного фільму 1992 року. Старшокласниця Баффі Саммерс переїжджає в містечко Саннідейл. Ніхто не здогадується, що Баффі – не проста школярка. Дівчина особлива і їй судилося битися із демонами, вампірами і силами зла.

"Диваки і навіжені"



Комедійна драма "Диваки і навіжені" / Фото Pinterest

Країна: США

Жанр: драма, комедія

У головних ролях: Лінда Карделліні, Джон Френсіс Делі, Джеймс Франко, Семм Левін, Сет Роґен, Джейсон Сіґел.

IMDb – 8,8

Події розгортаються навколо Ліндсі Вієр і її молодшого брата Сема. Дівчина, старанна учениця і відмінниця школи, проводить час у компанії "фріків". Вона закохана в красивого, але егоїстичного Деніеля Дезаріо, неформального лідера компанії. Під впливом нових друзів Ліндсі переживає внутрішні зміни, експериментує з алкоголем і наркотиками, свариться із найкращою подругою.

"Дівчата Гілмор"



Історія про найкращих подруг: матір і доньку / Фото Pinterest

Країна: США

Жанр: драма

У головних ролях: Лорен Гелен Грем, Алексіс Бледел, Скотт Паттерсон, Мелісса Маккарті, Янік Трусдейл

IMDb – 8,1

Це історія матері-одиначки Лорелай Гілмор і її доньки Рорі. Ці дівчата не просто мати й дочка, а й найкращі подруги. Вони разом проходять через злети й падіння, діляться переживаннями й радощами.

Хочете душевно провести час з близькими, яких давно не бачили? Приготуйте коктейль із Soplica – і ваш вечір буде теплим та невимушеним.

"Малкольм у центрі уваги"



Ця сімейка веселила не один рік глядачів / Фото Pinterest

Країна: США

Жанр: комедія

У головних ролях: Джейн Качмарек, Браян Кренстон, Крістофер Кеннеді Мастерсон, Джастін Берфілд, Ерік Пер Салліван та Френкі Муніз

IMDb – 8,0

А це історії від імені хлопчика Малкольма, який мешкає під одним дахом зі своєю кумедною родиною. Щодня в його житті відбуваються події, що обертаються курйозами. Малкольм називає себе найрозсудливішою та психічно урівноваженою людиною в будинку, хоч інколи і виникатимуть сумніви у цьому. В чому точно вагатись не доводиться – кожна серія цього проєкту розсмішить вас до сліз.

"Таємниці Смолвіля"



Культовий серіал 2000-х Таємниці Смолвіля / Фото Pinterest

Країна: США

Жанр: екшн

У головних ролях: Том Веллінг, Крістін Кройк, Майкл Розенбаум, Еллісон Мек, Сем Джонс, Аннет О'Тул

IMDb – 7,5

Історія розгортається в невеличкому вигаданому містечку Смолвіль. Головний герой – Кларк Кент, володіє надлюдськими здібностями. Хлопець намагається жити звичайним життям, але з кожним роком робити це важче. А потім відбувається те, що змушує Кларка показати своє справжнє "я".

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"Школа виживання"



Актори серіалу "Школа виживанння" / Фото Pinterest

Країна: США

Жанр: драма

У головних ролях: Чед Майкл Мюррей, Гіларі Бертон, Джеймс Лафферті, Бетані Джой Ленз, Софія Буш

IMDb – 7,7

Цей серіал – справжня сімейна драма. У головних ролях дві протилежності: марнославний Нейтон і спокійний врівноважений Лукас. Хлопці належать до різних соціальних верств. Здається, що їх нічого не мало б пов'язувати, але пристрасть до баскетболу приводить їх в одну шкільну команду.