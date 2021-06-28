Заради цих серіалів усі чимдуж мчали додому, забуваючи про заплановані справи. Ідеї 24 вирішили пригадати, якими культовими стрічками жила українська молодь "нульових".
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"H2O: Просто додай води"
Популярний серіал "H2O: Просто додай води" / Фото Pinterest
Троє дівчат-підлітків живуть звичайним життям. Їхня буденність – це прогулянки на пляжі, хлопці і модні вбрання. Вони попадають у стародавню печеру, де стається чарівне перетворення. Після цього їхнє життя вже ніколи не буде колишнім! Емма, Кліо й Ріккі здобувають чарівну силу над водою і перетворюються на русалок.
"Всі жінки – відьми"
Про цей серіал чули всі / Фото Pinterest
Події розгортаються на західному узбережжі США, в Сан-Франциско. Три рідні сестри мешкають у будинку покійної бабусі. Всі пращури дівчат по жіночій лінії були ворожками, тож їх доля визначена наперед. Сестри повинні прийняти відьомський сан і кожного дня рятувати невинних людей від демонів, злих духів та відьом.
"Клон"
Бразильський романтичний серіал Клон / Фото Pinterest
Історія про любов, що не знає меж. Головна героїня Жаді народилась у Бразилії, але після смерті матері переїхати до дядька в Марокко. Там на неї чекав зовсім інший світ. Невдовзі дівчина зустрічає хлопця, якого звати Лукас. Між ними зароджуються почуття, але їхня любов приречена.
"Буремний шлях"
Серіал про яскраве життя підлітків / Фото Pinterest
Головні герої цього серіалу – багаті підлітки із впливових сімей Аргентини. Вони вчаться у престижній школі "Елітний шлях" і занурюють глядачів у перипетії молодіжних пригод і бунтів.
"Баффі – переможниця вампірів"
Серіал "Баффі – переможниця вампірів" / Фото Pinterest
Серіал був знятий за мотивами однойменного повнометражного фільму 1992 року. Старшокласниця Баффі Саммерс переїжджає в містечко Саннідейл. Ніхто не здогадується, що Баффі – не проста школярка. Дівчина особлива і їй судилося битися із демонами, вампірами і силами зла.
"Диваки і навіжені"
Комедійна драма "Диваки і навіжені" / Фото Pinterest
Події розгортаються навколо Ліндсі Вієр і її молодшого брата Сема. Дівчина, старанна учениця і відмінниця школи, проводить час у компанії "фріків". Вона закохана в красивого, але егоїстичного Деніеля Дезаріо, неформального лідера компанії. Під впливом нових друзів Ліндсі переживає внутрішні зміни, експериментує з алкоголем і наркотиками, свариться із найкращою подругою.
"Дівчата Гілмор"
Історія про найкращих подруг: матір і доньку / Фото Pinterest
Це історія матері-одиначки Лорелай Гілмор і її доньки Рорі. Ці дівчата не просто мати й дочка, а й найкращі подруги. Вони разом проходять через злети й падіння, діляться переживаннями й радощами.
"Малкольм у центрі уваги"
Ця сімейка веселила не один рік глядачів / Фото Pinterest
А це історії від імені хлопчика Малкольма, який мешкає під одним дахом зі своєю кумедною родиною. Щодня в його житті відбуваються події, що обертаються курйозами. Малкольм називає себе найрозсудливішою та психічно урівноваженою людиною в будинку, хоч інколи і виникатимуть сумніви у цьому. В чому точно вагатись не доводиться – кожна серія цього проєкту розсмішить вас до сліз.
"Таємниці Смолвіля"
Культовий серіал 2000-х Таємниці Смолвіля / Фото Pinterest
Історія розгортається в невеличкому вигаданому містечку Смолвіль. Головний герой – Кларк Кент, володіє надлюдськими здібностями. Хлопець намагається жити звичайним життям, але з кожним роком робити це важче. А потім відбувається те, що змушує Кларка показати своє справжнє "я".
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"Школа виживання"
Актори серіалу "Школа виживанння" / Фото Pinterest
Цей серіал – справжня сімейна драма. У головних ролях дві протилежності: марнославний Нейтон і спокійний врівноважений Лукас. Хлопці належать до різних соціальних верств. Здається, що їх нічого не мало б пов'язувати, але пристрасть до баскетболу приводить їх в одну шкільну команду.