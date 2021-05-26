Пропонуємо повернутися з нами на хвильку до минулого, пригадавши культові серіали 90-х. Деякі з них ви, мабуть, також час від часу вмикаєте.
Цікаво Зубри українського року: Соня Сотник і Сергій Кузін – про курйози та важкі моменти в кар'єрі
Район Беверлі-Гіллз (1990 – 2000)
Сюжет серіалу створений навколо сім'ї Волшів, яка переїхала з Мінесоти в Беверлі-Гіллз, щоб розпочати нове життя. Поступово, освоївшись, діти знаходять собі друзів і всі події розвиваються навколо підлітків.
Головні персонажі серіалу / Фото Eclectic
Друзі (1994 – 2022)
Серіал про шестеро друзів, які дружать між собою, разом проводять час, веселяться, засмучуються і…закохуються. Серіал настільки популярний, що багато хто хотів би стерти пам'ять, щоб заново почути пісню Фібі про кота, побачити перший поцілунок Рейчел та Роса, посміятися з того, що Джої не ділиться їжею.
Улюблена шестірка мільйонів / Фото Joinfo
Твін Пікс (1990 – 1991)
Історія розпочинається зі звістки про знайдене тіло старшокласниці Лори Палмер на березі озера. У ході розслідування агент Купер та шериф Трумен "перевіряють" різних мешканців Твін Пікс. Поступово глядачі відкривають для себе зовсім інший неочікуваний бік маленького мирного містечка.
Персонажі серіалу / Фото Xxl
Дикий янгол (1998 – 1999)
Аргентинська мелодрама з розкішною Наталією Орейро в головній ролі завоювала прихильність багатьох телеглядачів. Це історія про драматичні стосунки служниці Мілагрос і сина господаря будинку – Іво. Головні персонажі абсолютно різні, тому їхнім почуттям доведеться побороти ряд перепон.
Мілагрос та Іво / Фото Peopletalk
Усі жінки відьми (1998 – 2006)
Три абсолютно не схожі одна на одну сестри повертаються в бабусин будинок, де вони провели своє дитинство. Сестри знаходять "Книгу Темряви", завдяки якій дізнаються про надприродні сили, що їм властиві. З цього моменту дівчата повинні захищати невинних і боротися з темними силами, які постійно навідуються до них у будинок.
Персонажі містичного серіалу / Фото Pinterest
Секс і місто (1998 – 2004)
Серіал про чотирьох найкращих подруг, які вдень влаштовують свою кар’єру і будують стосунки, а увечері збираються у дівочому колі аби попліткувати й поділитися думками та емоціями, які переповнювали увесь час.
Головні героїні серіалу / Фото Heyadoo
І ще 5 серіалів про материнство, фінал яких неможливо передбачити
Баффі – переможниця вампірів (1997 – 2003)
Баффі Саммерс щойно переїхала до Саннідейла. Її нове оточення навіть не здогадується, що дівчина постійно бореться з демонами, вампірами та іншими темними силами.
Баффі — переможниця вампірів / Фото Ladies
Рятувальники Малібу (1989 – 2001)
Усі люди на відпочинку розслаблені, веселі та досить легковажні. Саме тому встояти перед засмаглими, спортивними та сексуальними рятівниками не можуть. У серіалі досить часто робиться акцент на тому, що ніхто не захищений перед стихією води.
Рятувальники Малібу / Фото Drive2
Комісар Рекс (1994 – 2004)
Німецька вівчарка Рекс працює штатним співробітником Віденської кримінальної поліції у відділі по розслідуванню вбивств. Безстрашність, сміливість та відданість пса завойовує прихильність у мільйонів телеглядачів.
Рекс у головній ролі популярного серіалу / Фото Rukatrewa
Ксена: принцеса-воїн (1995 – 2001)
У серіалі розповідається про період, коли усім управляли боги, які не цінували людські життя. У ці важкі періоди з'являється непереможна та безстрашна Ксена, яка завжди приходила на допомогу усім, хто цього потребував.
Ксена / Фото Kget