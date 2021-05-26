Пропонуємо повернутися з нами на хвильку до минулого, пригадавши культові серіали 90-х. Деякі з них ви, мабуть, також час від часу вмикаєте.

Цікаво Зубри українського року: Соня Сотник і Сергій Кузін – про курйози та важкі моменти в кар'єрі

Район Беверлі-Гіллз (1990 – 2000)

Країна США

Жанр драма, мелодрама

У головних ролях: Джейсон Прістлі, Шеннен Догерті, Дженні Ґарт, Ян Зірінг, Габрієль Картеріс, Люк Перрі, Браян Остін Грін, Торі Спеллінг

IMDb 6,2

Сюжет серіалу створений навколо сім'ї Волшів, яка переїхала з Мінесоти в Беверлі-Гіллз, щоб розпочати нове життя. Поступово, освоївшись, діти знаходять собі друзів і всі події розвиваються навколо підлітків.

Головні персонажі серіалу / Фото Eclectic

Друзі (1994 – 2022)

Країна США

Жанр ситуаційна комедія

У головних ролях: Девід Швіммер, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Меттью Перрі, Метт Леблан

IMDb 8,9

Серіал про шестеро друзів, які дружать між собою, разом проводять час, веселяться, засмучуються і…закохуються. Серіал настільки популярний, що багато хто хотів би стерти пам'ять, щоб заново почути пісню Фібі про кота, побачити перший поцілунок Рейчел та Роса, посміятися з того, що Джої не ділиться їжею.

Улюблена шестірка мільйонів / Фото Joinfo

Твін Пікс (1990 – 1991)

Країна США

Жанр містично-детективний трилер

У головних ролях: Кайл Маклаклен, Шерілін Фенн, Лара Флін Бойл, Майкл Онткін, Медхен Емік, Річард Беймер, Шеріл Лі, Гаррі Гоаз, Джоан Чень, Еверетт Макгілл, Пеггі Ліптон, Уоррен Фрост, Джек Ненс

IMDb 8, 8

Історія розпочинається зі звістки про знайдене тіло старшокласниці Лори Палмер на березі озера. У ході розслідування агент Купер та шериф Трумен "перевіряють" різних мешканців Твін Пікс. Поступово глядачі відкривають для себе зовсім інший неочікуваний бік маленького мирного містечка.

Персонажі серіалу / Фото Xxl

Дикий янгол (1998 – 1999)

Країна Аргентина

Жанр комедія, мелодрама, мильна опера

У головних ролях: Наталія Орейро, Факундо Арана, Артуро Малі, Фернанда Містраль, Вероніка Вієйра, Лідія Ламайсон

IMDb 7, 3

Аргентинська мелодрама з розкішною Наталією Орейро в головній ролі завоювала прихильність багатьох телеглядачів. Це історія про драматичні стосунки служниці Мілагрос і сина господаря будинку – Іво. Головні персонажі абсолютно різні, тому їхнім почуттям доведеться побороти ряд перепон.

Мілагрос та Іво / Фото Peopletalk

Усі жінки відьми (1998 – 2006)

Країна США

Жанр містика, надприродна драма, фентезі

У головних ролях: Голлі Марі Комбс, Алісса Мілано, Роуз Мак-Гавен, Шеннен Догерті, Браян Краузе, Доріан Ґреґорі

IMDb 7, 1

Три абсолютно не схожі одна на одну сестри повертаються в бабусин будинок, де вони провели своє дитинство. Сестри знаходять "Книгу Темряви", завдяки якій дізнаються про надприродні сили, що їм властиві. З цього моменту дівчата повинні захищати невинних і боротися з темними силами, які постійно навідуються до них у будинок.

Персонажі містичного серіалу / Фото Pinterest

Коли хочеться чогось справжнього, Zubrowka – якраз те, що треба.

Секс і місто (1998 – 2004)

Країна США

Жанр комедія

У головних ролях: Сара Джессіка Паркер, Кім Кетролл, Крістін Девіс, Синтія Ніксон

IMDb 7, 1

Серіал про чотирьох найкращих подруг, які вдень влаштовують свою кар’єру і будують стосунки, а увечері збираються у дівочому колі аби попліткувати й поділитися думками та емоціями, які переповнювали увесь час.

Головні героїні серіалу / Фото Heyadoo

І ще 5 серіалів про материнство, фінал яких неможливо передбачити

Баффі – переможниця вампірів (1997 – 2003)

Країна США

Жанр екшн, драма, фантастика, жахи

У головних ролях: Сара Мішель Геллар, Ніколас Брендон, Елісон Ханніган, Ентоні Хед, Джеймс Марстерс, Девід Бореаназ, Елайза Душку

IMDb 8, 2

Баффі Саммерс щойно переїхала до Саннідейла. Її нове оточення навіть не здогадується, що дівчина постійно бореться з демонами, вампірами та іншими темними силами.

Баффі — переможниця вампірів / Фото Ladies

Рятувальники Малібу (1989 – 2001)

Країна США

Жанр екшн пригодницький

У головних ролях: Девід Гассельгофф, Памела Андерсон, Ясмін Бліт, Александра Пол, Паркер Стівенсон, Майкл Ньюман

IMDb 5, 2

Усі люди на відпочинку розслаблені, веселі та досить легковажні. Саме тому встояти перед засмаглими, спортивними та сексуальними рятівниками не можуть. У серіалі досить часто робиться акцент на тому, що ніхто не захищений перед стихією води.

Рятувальники Малібу / Фото Drive2

Комісар Рекс (1994 – 2004)

Країна Німеччина, Австрія, Італія

Жанр поліцейський серіал, кримінальний детектив, драма

У головних ролях: Тобіас Моретті, Гедеон Буркгард, Александр Пшіль, Реджинальд фон Равенхорст, Рет Батлер

IMDb 7, 2

Німецька вівчарка Рекс працює штатним співробітником Віденської кримінальної поліції у відділі по розслідуванню вбивств. Безстрашність, сміливість та відданість пса завойовує прихильність у мільйонів телеглядачів.

Рекс у головній ролі популярного серіалу / Фото Rukatrewa

Ксена: принцеса-воїн (1995 – 2001)

Країна США

Жанр фентезі, екшн, драма, пригоди

У головних ролях: Люсі Лоулес, Рене О'Коннор

IMDb 6, 7

У серіалі розповідається про період, коли усім управляли боги, які не цінували людські життя. У ці важкі періоди з'являється непереможна та безстрашна Ксена, яка завжди приходила на допомогу усім, хто цього потребував.

Ксена / Фото Kget