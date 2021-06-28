Ради этих сериалов все посильнее мчались домой, забывая о запланированных делах. Идеи 24 решили вспомнить, какими культовыми лентами жила украинская молодежь "нулевых".

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"H2 O: Просто добавь воды"



Популярный сериал "H2 O: Просто добавь воды" / Фото Pinterest

Жанр: фэнтези

Страна: Австралия

В главных ролях: Фиби Тонкин, Кариба Гейн, Индиана Эванс, Клэр Холт, Бриттани Бернс, Ангус Макларен

IMDb – 7,2

Трое девушек-подростков живут обычной жизнью. Их будни – это прогулки на пляже, ребята и модные наряды. Они попадают в древнюю пещеру, где происходит волшебное превращение. После этого их жизнь уже никогда не будет прежней! Эмма, Клио и Рикки приобретают волшебную силу над водой и превращаются в русалок.

"Все женщины – ведьмы"



Об этом сериал слышали все / Фото Pinterest

Жанр: драма, фэнтези

Страна: США

В главных ролях: Шеннон Догерти, Холли Мари Комбс, Алисса Милано, Роуз МакГовен

IMDb – 7,1

События разворачиваются на западном побережье США, в Сан-Франциско. Три родные сестры живут в доме покойной бабушки. Все предки девушек по женской линии были гадалками, поэтому их судьба предопределена. Сестры должны принять ведьмин сан и каждый день спасать невинных людей от демонов, злых духов и ведьм.

"Клон"



Бразильский романтический сериал Клон / Фото Pinterest

Страна: Бразилия

Жанр: романтика

В главных ролях: Джованна Антонелли, Карла Диас, Лучано Зафира, Кристиана Оливейра, Даниэла Ешкобар

IMDb – 8,1

История о любви, которая не знает границ. Главная героиня Жади родилась в Бразилии, но после смерти матери ей пришлось переехать к дяде в Марокко. Там ее ждал совсем другой мир. Вскоре девушка встречает парня, которого зовут Лукас. Между ними зарождаются чувства, но их любовь обречена.

"Мятежный путь"



Сериал о яркую жизнь подростков / Фото Pinterest

Страна: Аргентина

Жанр: теленовелла

В главных ролях: Лопилато, Бордонаба, Виктория Мауретте, Анхелес Бальбиани, Бенхамин Рохас

IMDb – 7,5

Главные герои этого сериала – богатые подростки из влиятельных семей Аргентины. Они учатся в престижной школе "Элитный путь" и погружают зрителей в перипетии молодежных приключений и бунтов.

"Баффи – истребительница вампиров"



Сериал "Баффи – истребительница вампиров" / Фото Pinterest

Страна: США

Жанр: ужасы

В главных ролях: Баффи Энн Саммерс, Зендер Лавеле Харрис, Уиллоу Розенберг, Руперт Джайлс

IMDb – 8,2

Сериал был снят по мотивам одноименного полнометражного фильма 1992 года. Старшеклассница Баффи Саммерс переезжает в городок Саннидейл. Никто не догадывается, что Баффи – не просто школьница. Девушка особая и ей суждено сразиться с демонами, вампирами и силами зла.

"Чудаки и сумасшедшие"



Комедийная драма "Чудаки и сумасшедшие" / Фото Pinterest

Страна: США

Жанр: драма, комедия

В главных ролях: Линда Карделлини, Джон Фрэнсис Дейли, Джеймс Франко, Сэмм Левин, Сет Роген, Джейсон Сигел.

IMDb – 8,8

События разворачиваются вокруг Линдси Виер и ее младшего брата Сэма. Девушка, прилежная ученица и отличница школы, проводит время в компании "фриков". Она влюблена в красивого, но эгоистичного Дэниэля Дезарио, неформального лидера компании. Под влиянием новых друзей Линдси переживает внутренние изменения, экспериментирует с алкоголем и наркотиками, ссорится с лучшей подругой.

"Девочки Гилмор"



История о лучших подруг: мать и дочь / Фото Pinterest

Страна: США

Жанр: драма

В главных ролях: Лорен Грэм, Алексис Бледел, Скотт Паттерсон, Мелисса Маккарти, Яник Трусдейл

IMDb – 8,1

Это история матери-одиночки Лорелай Гилмор и ее дочери Рори. Эти девушки не просто мать и дочь, но и лучшие подруги. Они вместе проходят через взлеты и падения, делятся переживаниями и радостями.

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"Малкольм в центре внимания"



Эта семейка веселила не один год зрителей / Фото Pinterest

Страна: США

Жанр: комедия

В главных ролях: Джейн Качмарек, Брайан Крэнстон, Кристофер Кеннеди Мастерсон, Джастин Берфилд, Эрик Пер Салливан и Фрэнки Муниз

IMDb – 8,0

А это истории от имени мальчика Малкольма, который живет под одной крышей со своей забавной семьей. Ежедневно в его жизни происходят события, вращающиеся курьезами. Малкольм называет себя наиболее здравомыслящие и психически уравновешенным человеком в доме, хотя иногда могут возникнуть сомнения в этом. В чем точно колебаться не приходится – каждая серия этого проекта рассмешит вас до слез.

"Тайны Смолвиля"



Культовый сериал 2000-х Тайны Смолвиля / Фото Pinterest

Страна: США

Жанр: экшн

В главных ролях: Том Веллинг, Кройк, Майкл Розенбаум, Эллисон Мэк, Сэм Джонс, Аннет О'Тул

IMDb – 7,5

История разворачивается в небольшом вымышленном городке Смолвиль. Главный герой – Кларк Кент, обладает сверхчеловеческими способностями. Парень пытается жить обычной жизнью, но с каждым годом делать это труднее. А потом происходит то, что заставляет Кларка показать свое истинное "я".

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"Школа выживания"



Актеры сериала "Школа виживанння" / Фото Pinterest

Страна: США

Жанр: драма

В главных ролях: Чед Майкл Мюррей, Хилари Бертон, Джеймс Лафферти, Бетани Джой Ленз, София Буш

IMDb – 7,7