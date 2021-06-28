Ради этих сериалов все посильнее мчались домой, забывая о запланированных делах. Идеи 24 решили вспомнить, какими культовыми лентами жила украинская молодежь "нулевых".
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"H2O: Просто добавь воды"
Популярный сериал "H2O: Просто добавь воды" / Фото Pinterest
Трое девушек-подростков живут обычной жизнью. Их будни – это прогулки на пляже, ребята и модные наряды. Они попадают в древнюю пещеру, где происходит волшебное превращение. После этого их жизнь уже никогда не будет прежней! Эмма, Клио и Рикки приобретают волшебную силу над водой и превращаются в русалок.
"Все женщины – ведьмы"
Об этом сериал слышали все / Фото Pinterest
События разворачиваются на западном побережье США, в Сан-Франциско. Три родные сестры живут в доме покойной бабушки. Все предки девушек по женской линии были гадалками, поэтому их судьба предопределена. Сестры должны принять ведьмин сан и каждый день спасать невинных людей от демонов, злых духов и ведьм.
"Клон"
Бразильский романтический сериал Клон / Фото Pinterest
История о любви, которая не знает границ. Главная героиня Жади родилась в Бразилии, но после смерти матери ей пришлось переехать к дяде в Марокко. Там ее ждал совсем другой мир. Вскоре девушка встречает парня, которого зовут Лукас. Между ними зарождаются чувства, но их любовь обречена.
"Мятежный путь"
Сериал о яркую жизнь подростков / Фото Pinterest
Главные герои этого сериала – богатые подростки из влиятельных семей Аргентины. Они учатся в престижной школе "Элитный путь" и погружают зрителей в перипетии молодежных приключений и бунтов.
"Баффи – истребительница вампиров"
Сериал "Баффи – истребительница вампиров" / Фото Pinterest
Сериал был снят по мотивам одноименного полнометражного фильма 1992 года. Старшеклассница Баффи Саммерс переезжает в городок Саннидейл. Никто не догадывается, что Баффи – не просто школьница. Девушка особая и ей суждено сразиться с демонами, вампирами и силами зла.
"Чудаки и сумасшедшие"
Комедийная драма "Чудаки и сумасшедшие" / Фото Pinterest
События разворачиваются вокруг Линдси Виер и ее младшего брата Сэма. Девушка, прилежная ученица и отличница школы, проводит время в компании "фриков". Она влюблена в красивого, но эгоистичного Дэниэля Дезарио, неформального лидера компании. Под влиянием новых друзей Линдси переживает внутренние изменения, экспериментирует с алкоголем и наркотиками, ссорится с лучшей подругой.
"Девочки Гилмор"
История о лучших подруг: мать и дочь / Фото Pinterest
Это история матери-одиночки Лорелай Гилмор и ее дочери Рори. Эти девушки не просто мать и дочь, но и лучшие подруги. Они вместе проходят через взлеты и падения, делятся переживаниями и радостями.
"Малкольм в центре внимания"
Эта семейка веселила не один год зрителей / Фото Pinterest
А это истории от имени мальчика Малкольма, который живет под одной крышей со своей забавной семьей. Ежедневно в его жизни происходят события, вращающиеся курьезами. Малкольм называет себя наиболее здравомыслящие и психически уравновешенным человеком в доме, хотя иногда могут возникнуть сомнения в этом. В чем точно колебаться не приходится – каждая серия этого проекта рассмешит вас до слез.
"Тайны Смолвиля"
Культовый сериал 2000-х Тайны Смолвиля / Фото Pinterest
История разворачивается в небольшом вымышленном городке Смолвиль. Главный герой – Кларк Кент, обладает сверхчеловеческими способностями. Парень пытается жить обычной жизнью, но с каждым годом делать это труднее. А потом происходит то, что заставляет Кларка показать свое истинное "я".
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"Школа выживания"
Актеры сериала "Школа виживанння" / Фото Pinterest
Этот сериал – настоящая семейная драма. В главных ролях две противоположности: тщеславный Нэйтон и спокойный уравновешенный Лукас. Ребята относятся к разным социальным слоям. Кажется, что их ничего не должно связывать, но страсть к баскетболу приводит их в одну школьную команду.