Салат від 100 хвороб – саме так назвали страву з сезонних овочів. Це бюджетний варіант, який не лише корисний, але й смачний.

Лише кілька хвилин і ви насолоджуєтеся салатом. Його рецептом поділилася дієтологиня та нутриціологиня Світлана Нікітчук.

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Салат від 100 хвороб

Інгредієнти:

Топінамбур – 200 грамів.

Морква – 100 грамів.

Яблуко – 1 штука.

Горіхи волоські – 5 штук.

Лимон – ½ штуки.

Олія – 2 столові ложки.

Сіль – 1 чайна ложка.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби– це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Топінамбур – один з головних інгредієнтів салату / Фото Pixabay

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Як приготувати:

Морква, топінамбур і яблуко необхідно помити та очистити.

Нарізаємо все на крупній тертці.

Горіхи подрібнюємо.

Змішуємо всі інгредієнти.

Заправляємо салат олією та лимонним соком.

Страва готова, можна подавати її до столу.

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Для салату знадобляться сезонні овочі / Фото Pixabay