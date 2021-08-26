Салат від 100 хвороб: класний рецепт від дієтологині
26 серпня 2021 , 22:36Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Світлани Нікітчук
Салат від 100 хвороб – саме так назвали страву з сезонних овочів. Це бюджетний варіант, який не лише корисний, але й смачний.
Лише кілька хвилин і ви насолоджуєтеся салатом. Його рецептом поділилася дієтологиня та нутриціологиня Світлана Нікітчук.
Цікаво Скільки макаронів з'їдають українці і як обрати якісний продукт
Салат від 100 хвороб
Інгредієнти:
- Топінамбур – 200 грамів.
- Морква – 100 грамів.
- Яблуко – 1 штука.
- Горіхи волоські – 5 штук.
- Лимон – ½ штуки.
- Олія – 2 столові ложки.
- Сіль – 1 чайна ложка.
Топінамбур – один з головних інгредієнтів салату / Фото Pixabay
Читайте Як прибрати скутість грудного відділу: корисне відео від чемпіонки України
Як приготувати:
- Морква, топінамбур і яблуко необхідно помити та очистити.
- Нарізаємо все на крупній тертці.
- Горіхи подрібнюємо.
- Змішуємо всі інгредієнти.
- Заправляємо салат олією та лимонним соком.
- Страва готова, можна подавати її до столу.
⠀
Для салату знадобляться сезонні овочі / Фото Pixabay