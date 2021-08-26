Всего несколько минут и вы наслаждаетесь салатом. Его рецептом поделилась диетолог и нутрициолог Светлана Никитчук.

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Ингредиенты:

Топинамбур – 200 грамм.

Морковь – 100 грамм.

Яблоко – 1 штука.

Орехи грецкие – 5 штук.

Лимон – ½ штуки.

Масло растительное – 2 столовые ложки.

Соль – 1 чайная ложка.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая" – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

Топинамбур – один из главных ингредиентов салата / Фото Pixabay

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Как приготовить:

Морковь, топинамбур и яблоко необходимо помыть и очистить.

Нарезаем все на крупной терке.

Орехи измельчаем.

Смешиваем все ингредиенты.

Заправляем салат растительным маслом и лимонным соком.

Блюдо готово, можно подавать его к столу.

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Для салата потребуются сезонные овощи / Фото Pixabay