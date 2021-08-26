Всего несколько минут и вы наслаждаетесь салатом. Его рецептом поделилась диетолог и нутрициолог Светлана Никитчук.

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Ингредиенты:

  • Топинамбур – 200 грамм.
  • Морковь – 100 грамм.
  • Яблоко – 1 штука.
  • Орехи грецкие – 5 штук.
  • Лимон – ½ штуки.
  • Масло растительное – 2 столовые ложки.
  • Соль – 1 чайная ложка.

Топинамбур – один из главных ингредиентов салата / Фото Pixabay

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Как приготовить:

  • Морковь, топинамбур и яблоко необходимо помыть и очистить.
  • Нарезаем все на крупной терке.
  • Орехи измельчаем.
  • Смешиваем все ингредиенты.
  • Заправляем салат растительным маслом и лимонным соком.
  • Блюдо готово, можно подавать его к столу.

Для салата потребуются сезонные овощи / Фото Pixabay