Всего несколько минут и вы наслаждаетесь салатом. Его рецептом поделилась диетолог и нутрициолог Светлана Никитчук.
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Ингредиенты:
- Топинамбур – 200 грамм.
- Морковь – 100 грамм.
- Яблоко – 1 штука.
- Орехи грецкие – 5 штук.
- Лимон – ½ штуки.
- Масло растительное – 2 столовые ложки.
- Соль – 1 чайная ложка.
Топинамбур – один из главных ингредиентов салата / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Морковь, топинамбур и яблоко необходимо помыть и очистить.
- Нарезаем все на крупной терке.
- Орехи измельчаем.
- Смешиваем все ингредиенты.
- Заправляем салат растительным маслом и лимонным соком.
- Блюдо готово, можно подавать его к столу.
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Для салата потребуются сезонные овощи / Фото Pixabay