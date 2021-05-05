Класний садовий декор із мотлоху: 12 фотоідей для натхнення та реалізації

5 травня 2021 , 08:45
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Зазвичай ми поспішаємо позбутися мотлоху, що лише захаращує подвір'я. Але іноді, маючи вільний час, варто трошки пометикувати, щоб перетворити непотрібні речі на вельми пристойні елементи декору.

Старі шини, цистерни, стільці та палети можуть стати вишуканами меблями чи декором для саду, тераси, зони барбекю тощо. Докладіть лишень трохи зусиль, а ми вам уже підготували кільканадцять пречудових ідей.

Цікаво: Що зробити із залишків бетонних блоків: 15 креативних ідей для дому та дачі

1. Клумба зі старих шин

Фото pinterest

2. "Вартові" із металевих банок

Фото pinterest

3. Колись він їздив – теперь тримає вазони

Фото pinterest

4. Сумочка та туфлі для... сукулентів

Фото pinterest

5. Мультивазон із труб

Фото pinterest

6. Флораріум із битих горщиків

Фото pinterest

Читайте також: Стильно та бюджетно: 16 ідей для нових меблів зі старих ящиків

7. Садовий гарнітур із палет

Фото pinterest

8. Вазони на колесах

Фото pinterest

9. Меблі з металевих цистерн

Фото pinterest

10. Квітник зі стільців

Фото pinterest

11. Клумба в парасолі

Фото pinterest

12. Світильники з пляшок

Фото pinterest

Автор: Сніжана Лісова