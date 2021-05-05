Класний садовий декор із мотлоху: 12 фотоідей для натхнення та реалізації

Зазвичай ми поспішаємо позбутися мотлоху, що лише захаращує подвір'я. Але іноді, маючи вільний час, варто трошки пометикувати, щоб перетворити непотрібні речі на вельми пристойні елементи декору.
Старі шини, цистерни, стільці та палети можуть стати вишуканами меблями чи декором для саду, тераси, зони барбекю тощо. Докладіть лишень трохи зусиль, а ми вам уже підготували кільканадцять пречудових ідей.
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1. Клумба зі старих шин
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2. "Вартові" із металевих банок
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3. Колись він їздив – теперь тримає вазони
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4. Сумочка та туфлі для... сукулентів
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5. Мультивазон із труб
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6. Флораріум із битих горщиків
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7. Садовий гарнітур із палет
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8. Вазони на колесах
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9. Меблі з металевих цистерн
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10. Квітник зі стільців
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11. Клумба в парасолі
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12. Світильники з пляшок
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