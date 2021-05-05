Старі шини, цистерни, стільці та палети можуть стати вишуканами меблями чи декором для саду, тераси, зони барбекю тощо. Докладіть лишень трохи зусиль, а ми вам уже підготували кільканадцять пречудових ідей.

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1. Клумба зі старих шин

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2. "Вартові" із металевих банок

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3. Колись він їздив – теперь тримає вазони

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4. Сумочка та туфлі для... сукулентів

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5. Мультивазон із труб

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6. Флораріум із битих горщиків

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7. Садовий гарнітур із палет

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8. Вазони на колесах

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9. Меблі з металевих цистерн

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10. Квітник зі стільців

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11. Клумба в парасолі

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12. Світильники з пляшок

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