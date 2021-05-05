Старые шины, цистерны, стулья и паллеты могут превратиться в элегентную мебель или декор для сада, террасы, зоны барбекю... Приложите лишь чуток усилий, а мы вам уже подготовили несколько превосходных идей.
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1. Клумба из старых шин
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2. "Дозорные" из консервных банок
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3. Раньше он ездил – теперь держит вазоны
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4. Сумочка и туфли для… суккулентов
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5. Мультивазон из труб
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6. Флорариум из битых горшков
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7. Садовый гарнитур из паллет
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8. Вазоны на колесах
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9. Мебель из металлических цистерн
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10. Цветник из стульев
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11. Клумба в зонте
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12. Светильники из бутылок
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