Що зробити зі старих шин: 15 дизайнерських ідей для дому та двору

22:03

Навіщо викидати те, що можна використати повторно? Особливо якщо ця річ – шкідлива для довкілля. Тож після чергового візиту на СТО не поспішайте відразу везти на смітник чи, не дай боже, залишати на узбіччі дороги старі автомобільні шини та диски. Вони ще можуть вам прислужитися – на подвір’ї й навіть у домашньому інтер’єрі.