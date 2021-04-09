Що зробити зі старих шин: 15 дизайнерських ідей для дому та двору

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Джерело:

24 канал

Навіщо викидати те, що можна використати повторно? Особливо якщо ця річ – шкідлива для довкілля. Тож після чергового візиту на СТО не поспішайте відразу везти на смітник чи, не дай боже, залишати на узбіччі дороги старі автомобільні шини та диски. Вони ще можуть вам прислужитися – на подвір’ї й навіть у домашньому інтер’єрі.

З елементів коліс, що вже від’їздили своє, можна зробити нові меблі та предмети декору. Які – дивіться в нашій фотодобірці.

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1. Пуфи з шин, дерев'яних колодок, наповнювача і тканини

Фото pinterest

2. Вишуканий журнальний столик

Фото pinterest

3. Прості, але зручні меблі для зони барбекю

Фото pinterest

4. Ліжко для домашнього улюбленця

Фото pinterest

5. Кошик для дитячих іграшок

Фото handmadeidea

6. Приліжкова тумбочка

Фото nevacrossfit

7. Стіл у вітальню

Фото pinterest

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8. Скриньки-пуфи

Фото pinterest

9. Зручні крісла

Фото pinterest

10. Садові крісла з плетінням

Фото pinterest

11. Журнальний столик

Фото pinterest

12. Диван із шин

Фото pinterest

13. М'яка підставка для ніг

Фото pinterest

14. Стильні меблі для зони барбекю

Фото pinterest

15. Декоративні елементи

Фото pinterest