Що зробити зі старих шин: 15 дизайнерських ідей для дому та двору

Джерело:24 канал
Навіщо викидати те, що можна використати повторно? Особливо якщо ця річ – шкідлива для довкілля. Тож після чергового візиту на СТО не поспішайте відразу везти на смітник чи, не дай боже, залишати на узбіччі дороги старі автомобільні шини та диски. Вони ще можуть вам прислужитися – на подвір’ї й навіть у домашньому інтер’єрі.
З елементів коліс, що вже від’їздили своє, можна зробити нові меблі та предмети декору. Які – дивіться в нашій фотодобірці.
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Фото pinterest
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Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest
Фото pinterest