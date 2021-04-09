Зачем выбрасывать то, что можно использовать повторно? Особенно если эта вещь вредна для окружающей среды. Так что после очередного визита на СТО не спешите сразу везти на свалку или, не дай бог, оставлять на обочине дороги старые автомобильные шины и диски. От них еще будет прок – для двора и даже для дома.

Из отслуживших элементов колес можно сделать новую мебель и предметы декора. Какие – смотрите в нашей фотоподборке. Интересно: Миниатюры в банках: декор интерьера, которому позавидует профессиональный дизайнер 1. Пуфики из шин, деревянных брусьев, наполнителя и ткани Фото pinterest 2. Изысканный журнальный столик Фото pinterest 3. Простая, но удобная мебель для зоны барбекю Фото pinterest 4. Кровать для домашнего любимца Фото pinterest 5. Корзина для детских игрушек Фото handmadeidea 6. Прикроватная тумбочка Фото nevacrossfit 7. Дизайнерский стол в гостиную Фото pinterest Читайте также: Что сделать из хозяйственного шнурка: стильный декор для дома, который поразит всех 8. Пуф-сундук Фото pinterest 9. Удобные кресла Фото pinterest 10. Садовые кресла с плетением Фото pinterest 11. Журнальный столик Фото pinterest 12. Диван из шин Фото pinterest 13. Мягкая подставка для ног Фото pinterest 14. Стильная мебель для зоны барбекю Фото pinterest 15. Декор интерьера Фото pinterest