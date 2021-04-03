Мініатюри в банках: декор інтер'єру, якому позаздрить професійний дизайнер
Щоб "освіжити" інтер'єр домівки, не обов'язково купувати дорогі речі. Оригінальні елементи декору можна створювати власноруч. Виділіть для цього пару вечорів і залучіть до справи рідних – час промайне весело та з користю.
Джерело:24 канал
Підкидаємо свіжу ідею: зробіть мініатюри в банках. Такі вишукані композиції будуть доречними у спальні, у вітальні й навіть на кухні.
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1. Композиції з моху та маленьких іграшок
Фото nettetipps
2. Композиції із сукулентами
Фото mann-ivanov-ferber
3. Просто, але дуже атмосферно та романтично
Фото new-year-party
4. Композиції з використанням природних та штучних елементів для декору
Фото pinterest
5. Композиція "Птахи"
Фото decormaison
6. Актуально напередодні Великодня
Фото zahradkar
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7. Весняна композиція
Фото pinterest
8. Великодні композиції для декору дому
Фото pinterest
9. Композиції з використанням фотографій
Фото wohnidee.wunderweib
10. Оригінально та стильно
Фото eileenhull
11. Яскраві святкові композиції
Фото vivadecora
12. Перетворення звичайних банок у яскраві елементи декору
Фото pinterest
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