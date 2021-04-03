Щоб "освіжити" інтер'єр домівки, не обов'язково купувати дорогі речі. Оригінальні елементи декору можна створювати власноруч. Виділіть для цього пару вечорів і залучіть до справи рідних – час промайне весело та з користю.

Підкидаємо свіжу ідею: зробіть мініатюри в банках. Такі вишукані композиції будуть доречними у спальні, у вітальні й навіть на кухні. Читайте також: Друге життя пластикових пляшок: оригінальні вироби своїми руками 1. Композиції з моху та маленьких іграшок Фото nettetipps 2. Композиції із сукулентами Фото mann-ivanov-ferber 3. Просто, але дуже атмосферно та романтично Фото new-year-party 4. Композиції з використанням природних та штучних елементів для декору Фото pinterest 5. Композиція "Птахи" Фото decormaison 6. Актуально напередодні Великодня Фото zahradkar Цікаво: Де заховати гроші: 7 секретних місць, про які не здогадається жоден грабіжник 7. Весняна композиція Фото pinterest 8. Великодні композиції для декору дому Фото pinterest 9. Композиції з використанням фотографій Фото wohnidee.wunderweib 10. Оригінально та стильно Фото eileenhull 11. Яскраві святкові композиції Фото vivadecora 12. Перетворення звичайних банок у яскраві елементи декору Фото pinterest