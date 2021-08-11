Рваний пиріг з грибами та сиром: смачний рецепт для всієї родини
11 серпня 2021 , 09:11Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Марини Боржемської
Смачну випічку люблять багато людей, тому рецептів багато не буває. Однією зі вдалих страв є пиріг з грибами та сиром.
Приготувати його можна досить легко. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Рваний пиріг з грибами та сиром
Інгредієнти:
- Кисломолочний сир у брикетах знежирений – 360 грамів.
- Кисломолочний сир м'який знежирений – 125 грамів.
- Яйця CO – 2 штуки.
- Лаваш тонкий – 140 грамів (1 лист).
- Сир легкий 15% – 200 грамів.
- Сіль, перець, часник – до смаку.
- Гриби печериці – 400 грамів.
Для пирога знадобляться печериці / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Гриби миємо, чистимо й обсмажуємо (можна додати цибулю).
- Сир натираємо на тертці.
- Лаваш рвемо на маленькі шматочки.
- Яйця збиваємо з сиром.
- Всі інгредієнти змішуємо, викладаємо у форму і відправляємо в духовку на 40 хвилин за температури 200 градусів.