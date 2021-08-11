Приготувати його можна досить легко. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Рваний пиріг з грибами та сиром

Інгредієнти:

  • Кисломолочний сир у брикетах знежирений – 360 грамів.
  • Кисломолочний сир м'який знежирений – 125 грамів.
  • Яйця CO – 2 штуки.
  • Лаваш тонкий – 140 грамів (1 лист).
  • Сир легкий 15% – 200 грамів.
  • Сіль, перець, часник – до смаку.
  • Гриби печериці – 400 грамів.

Для пирога знадобляться печериці / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Гриби миємо, чистимо й обсмажуємо (можна додати цибулю).
  • Сир натираємо на тертці.
  • Лаваш рвемо на маленькі шматочки.
  • Яйця збиваємо з сиром.
  • Всі інгредієнти змішуємо, викладаємо у форму і відправляємо в духовку на 40 хвилин за температури 200 градусів.