Не всі знають, але їжа, яку ми споживаємо, також може бути причиною появи целюліту. "Небезпечні" продукти харчування назвала тренерка Анастасія Полтавська.

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Продукти, через які з'являється целюліт

Наше харчування має прямий вплив на те, ⁣як ми виглядаємо. Тому покажу вам перелік продуктів, які можуть викликати або посилити ненависний целюліт,

– зазначила Полтавська.⠀

1. Вироби з білого борошна

Біле борошно містить очищені вуглеводи. Потрапляючи в організм, вони трансформуються в цукор, а потім у глюкозу. ⁣Вона руйнує колаген і провокує розвиток целюліту. ⁣

2. Роли

Багато хто вважає, що роли – дієтичний продукт. Однак це зовсім не так. Адже більшість з них містять майонез, сир і, звичайно ж, рафіновані вуглеводи у вигляді білого рису. Останні, до слова, дуже калорійні й затримують рідину в організмі.

Популярні роли можуть спровокувати появу целюліту / Фото Pixabay

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3. Цукерки без цукру і підсолоджувачі

За словами тренерки, продукти, в яких немає цукру, містять підсолоджувачі та консерванти. Вони можуть трансформуватися в "апельсинову кірку" на тілі.

4. Соєвий соус

Анастасія Полтавська пояснила, що сам соус не викликає целюліт, але якщо проблема вже є, вона може посилитися через цей продукт. Вся річ у тому, що соус містить багато солі.

5. Алкоголь

Всім відомо, що спиртні напої створюють підвищене навантаження на організм. Відбувається ненормальний розподіл рідини всередині й з'являються набряки.

6. Заправки для салатів

Цукор і сіль у складі подібних продуктів негативно впливає на стан тіла та шкіри – целюліту стане більше.

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7. Молочні продукти

Основним агресором у складі молочної продукції є білок казеїн. За словами тренерки, він призводить до целюліту.

8. Зернистий сир

Зернистий сир – це особливий вид розсипчастого сиру, який відрізняється за консистенцією. Він являє собою зерна сиру, залиті трохи підсоленими свіжими вершками. Продукт зберігається у підсоленому середовищі, тому не варто об'їдатися ним. Підсумок – затримка води й целюліт,

– пояснила Анастасія Полтавська.

9. Газовані напої та соки

Швидкі вуглеводи призводять до підвищеного вироблення інсуліну. Останній своєю чергою збільшує розміри та кількість жирових клітин, які утримують рідину. Це стає причиною погіршеного кровообігу – з'являється целюліт.

10. Снеки, солодощі та сухофрукти

При вживанні цих продуктів цукор, який в них міститься, швидко засвоюється, викликає різке підвищення рівня глюкози й провокує появу целюліту.

М'ясна продукція також провокує появу целюліту / Фото Pixabay

11. Делікатеси

Бекон, м'ясні делікатеси та інші гастрономічні витребеньки здаються приємним і легким перекусом. Але при невеликому об'ємі вони часто містять близько половини добової норми солі. Через це вода затримується в тканинах і додасть зайві кілограми, зробивши целюліт більш помітним,

– розповіла фахівчиня.

12. Кава

Улюблений напій мільйонів також може привести до целюліту. Це пов'язано з тим, що кровотік через кофеїн сповільнюється. У жирові тканини надходить менше крові, обмін речовин відбувається повільніше.