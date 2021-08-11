Приготовить его можно достаточно легко. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Рваный пирог с грибами и сыром

Ингредиенты:

  • Творог в брикетах обезжиренный – 360 грамм.
  • Творог мягкий обезжиренный – 125 грамм.
  • Яйца СО – 2 штуки.
  • Лаваш тонкий – 140 грамм (1 лист).
  • Сыр легкий 15% – 200 грамм.
  • Соль, перец, чеснок – по вкусу.
  • Грибы шампиньоны – 400 грамм.

Для пирога понадобятся шампиньоны / Фото Pixabay

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Как приготовить:

  • Грибы моем, чистим и обжариваем (можно добавить лук).
  • Сыр натираем на терку.
  • Лаваш рвем на маленькие кусочки.
  • Яйца взбиваем с творогом.
  • Все ингредиенты смешиваем, выкладываем в форму и отправляем в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.