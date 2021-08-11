Приготовить его можно достаточно легко. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Рваный пирог с грибами и сыром
Ингредиенты:
- Творог в брикетах обезжиренный – 360 грамм.
- Творог мягкий обезжиренный – 125 грамм.
- Яйца СО – 2 штуки.
- Лаваш тонкий – 140 грамм (1 лист).
- Сыр легкий 15% – 200 грамм.
- Соль, перец, чеснок – по вкусу.
- Грибы шампиньоны – 400 грамм.
Для пирога понадобятся шампиньоны / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Грибы моем, чистим и обжариваем (можно добавить лук).
- Сыр натираем на терку.
- Лаваш рвем на маленькие кусочки.
- Яйца взбиваем с творогом.
- Все ингредиенты смешиваем, выкладываем в форму и отправляем в духовку на 40 минут при температуре 200 градусов.