Родинні прикраси: як зробити милий новорічний декор разом із малюком

16 листопада 2021 , 06:40
Читать новость на русском

Джерело:

Тікток chloeboboey

Американська мама розповіла, як створити оригінальні прикраси для новорічної атмосфери, залучивши усіх, – навіть найменших членів родини. У відео жінка показала, як вона та її маленька дитина робили чудовий родинний декор для новорічної ялинки.

Жінка на ім’я Хлоя живе в Канзасі та ділиться ідеями рукоділля разом зі своєю родиною.

Це корисно Без зайвої вологи: 5 способів забрати конденсат з вікон

Також жінка розповідає про своє повсякденне життя разом зі своїм чоловіком та дочкою Еллі.

Хлоя та її родина / Фото з тіктока Хлої 

Як створити милі та нешкідливі прикраси

Хлоя розповіла, що для симпатичного декору треба лише 4 компоненти:

  • Пластинки чи фігурки з дерева;
  • Фарба;
  • Блискітки чи глітер;
  • Герметичний пакет.

Вам знадобляться фарби, прикраси з дерева, блискітки, пакетик та дитина, домашня тварина або ви самі,
– сказала Хлоя.

Спершу вичавіть на дерево трохи фарби та додайте глітер. Потім покладіть поробку в пакет та дозвольте вашій дитині погратися з ним.

Коли фарба розмажеться, прикрасу треба вийняти з пакета й оздобити – можна написати привітання, домалювати щось чи додати більше блискіток.

chloeboboey DIY Christmas ornaments! #holidaytiktok #unwrapthedeals #fyp #christmasgift #kidcrafts Christmas Medley fun EDM 2 - gooooodee_jay

За словами Хлої, краї декору можна очистити від фарби, щоб прикраса виглядала більш акуратною.

Читайте також Не робіть усе одразу: органайзерка назвала 3 поширені помилки під час прибирання у домі

Після того, як новорічна оздоба висохне, візьміть нитку чи шнурок, щоб повісити прикрасу на ялинку.


Залучіть дитину до створення милих прикрас / Скриншот з відео chloeboboey

Такий декор буде приємним доповненням родинного свята. До того ж, дерев’яні прикраси – безпечні для дітей та не несуть шкоди.

Чи новорічні іграшки можуть бути шкідливими

Дешева новорічна продукція може нести шкоду для здоров’я. Мішура та "дощик" є небезпечними для дітей та домашніх тварин, які можуть легко проковтнути частинки прикраси, а скляні кульки можуть розбитися та поранити членів родини. У МОЗ рекомендують відповідально ставитися до вибору святкового декору – неякісні речі можуть травмувати, викликати алергію чи отруїти всю сім’ю.
Автор: Ярослава Прадід