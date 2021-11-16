Родинні прикраси: як зробити милий новорічний декор разом із малюком

Американська мама розповіла, як створити оригінальні прикраси для новорічної атмосфери, залучивши усіх, – навіть найменших членів родини. У відео жінка показала, як вона та її маленька дитина робили чудовий родинний декор для новорічної ялинки.

Жінка на ім’я Хлоя живе в Канзасі та ділиться ідеями рукоділля разом зі своєю родиною.

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Також жінка розповідає про своє повсякденне життя разом зі своїм чоловіком та дочкою Еллі.

Хлоя та її родина / Фото з тіктока Хлої

Як створити милі та нешкідливі прикраси

Хлоя розповіла, що для симпатичного декору треба лише 4 компоненти:

Пластинки чи фігурки з дерева;

Фарба;

Блискітки чи глітер;

Герметичний пакет.

Вам знадобляться фарби, прикраси з дерева, блискітки, пакетик та дитина, домашня тварина або ви самі,

– сказала Хлоя.

Спершу вичавіть на дерево трохи фарби та додайте глітер. Потім покладіть поробку в пакет та дозвольте вашій дитині погратися з ним.

Коли фарба розмажеться, прикрасу треба вийняти з пакета й оздобити – можна написати привітання, домалювати щось чи додати більше блискіток.

За словами Хлої, краї декору можна очистити від фарби, щоб прикраса виглядала більш акуратною.

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Після того, як новорічна оздоба висохне, візьміть нитку чи шнурок, щоб повісити прикрасу на ялинку.



Залучіть дитину до створення милих прикрас / Скриншот з відео chloeboboey

Такий декор буде приємним доповненням родинного свята. До того ж, дерев’яні прикраси – безпечні для дітей та не несуть шкоди.