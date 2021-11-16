Жінка на ім’я Хлоя живе в Канзасі та ділиться ідеями рукоділля разом зі своєю родиною.
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Також жінка розповідає про своє повсякденне життя разом зі своїм чоловіком та дочкою Еллі.
Хлоя та її родина / Фото з тіктока Хлої
Як створити милі та нешкідливі прикраси
Хлоя розповіла, що для симпатичного декору треба лише 4 компоненти:
- Пластинки чи фігурки з дерева;
- Фарба;
- Блискітки чи глітер;
- Герметичний пакет.
Вам знадобляться фарби, прикраси з дерева, блискітки, пакетик та дитина, домашня тварина або ви самі,
– сказала Хлоя.
Спершу вичавіть на дерево трохи фарби та додайте глітер. Потім покладіть поробку в пакет та дозвольте вашій дитині погратися з ним.
Коли фарба розмажеться, прикрасу треба вийняти з пакета й оздобити – можна написати привітання, домалювати щось чи додати більше блискіток.
За словами Хлої, краї декору можна очистити від фарби, щоб прикраса виглядала більш акуратною.
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Після того, як новорічна оздоба висохне, візьміть нитку чи шнурок, щоб повісити прикрасу на ялинку.
Залучіть дитину до створення милих прикрас / Скриншот з відео chloeboboey
Такий декор буде приємним доповненням родинного свята. До того ж, дерев’яні прикраси – безпечні для дітей та не несуть шкоди.