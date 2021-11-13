Коли весь дім потребує термінового очищення, генеральне прибирання може стати серйозним викликом. Щоб ефективно привести домівку в порядок, клінінг-експертка та тіктокерка Келлі МакГріві радить дотримуватися 3 простих правил.
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Правило перше – не прибирайте усе й одразу
МакГріві не рекомендує братися за упорядкування всього будинку за раз. Натомість жінка радить поступово прибирати кожну кімнату і переходити до наступної тоді, коли все буде ідеально організовано.
Не прибирайте весь дім одразу / Фото Unsplash
Правило друге – не купуйте кошики, до яких ви нічого не покладете
Якщо ви не знаєте, як правильно скласти свої речі чи просто не маєте планів на упорядкування місткостей у домі – не купуйте зайві контейнери для зберігання.
МакГріві радить ретельно розпланувати, що і як буде лежати в коробках та кошиках, і лиш потім бігти до магазину.
Не купуйте зайві кошики для зберігання / Фото Unsplash
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Правило третє – ніколи не здаватися
Так, прибирання може бути не найприємнішим заняттям. Та тіктокерка зазначає, що ні в якому разі не можна відступати від поставленої мети – ваша домівка скаже за це дякую.
Не здавайтеся, навіть якщо це займе більше часу, ніж ви очікували,
– сказала МакГріві.
Що відомо про МакГріві?
Келлі – експертка з організації простору. Вона допомагає людям створити атмосферу в будинках, не обтяжуючи їх зайвими речами. Зараз жінка – генеральна директорка компанії StyledNeatly, яка спеціалізується на організації домівок.
МакГріві веде свій тікток, розповідаючи про секрети прибирання та оптимізації домашнього простору.