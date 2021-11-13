Коли весь дім потребує термінового очищення, генеральне прибирання може стати серйозним викликом. Щоб ефективно привести домівку в порядок, клінінг-експертка та тіктокерка Келлі МакГріві радить дотримуватися 3 простих правил.

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Правило перше – не прибирайте усе й одразу

МакГріві не рекомендує братися за упорядкування всього будинку за раз. Натомість жінка радить поступово прибирати кожну кімнату і переходити до наступної тоді, коли все буде ідеально організовано.

Не прибирайте весь дім одразу / Фото Unsplash

Правило друге – не купуйте кошики, до яких ви нічого не покладете

Якщо ви не знаєте, як правильно скласти свої речі чи просто не маєте планів на упорядкування місткостей у домі – не купуйте зайві контейнери для зберігання.

МакГріві радить ретельно розпланувати, що і як буде лежати в коробках та кошиках, і лиш потім бігти до магазину.

Не купуйте зайві кошики для зберігання / Фото Unsplash

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Правило третє – ніколи не здаватися

Так, прибирання може бути не найприємнішим заняттям. Та тіктокерка зазначає, що ні в якому разі не можна відступати від поставленої мети – ваша домівка скаже за це дякую.

Не здавайтеся, навіть якщо це займе більше часу, ніж ви очікували,

– сказала МакГріві.