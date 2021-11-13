Конденсат – поширена проблема у будь-якому будинку. Накопичення вологи може вплинути на вікна та призвести до утворення чорної цвілі, яка шкідлива для здоров’я людини.

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Мальвіка Падін, DIY-експертка та журналістка з Лондона, розповіла, чому в морози утворюється конденсат та як із ним боротися.

Чому запотівають вікна? У вологому та теплому будинку крихітні часточки води літають у повітрі. Коли вони стикаються з чимось холодним, вони осідають та перетворюються на краплі води. Цей процес називається конденсацією. У квартирі чи будинку холодними предметами є вікна, які накопичують на собі охолоджену пару з усього дому. Частіше всього конденсація відбувається у холодні пори року, коли у будинках вмикається опалення, а на вулиці вже мороз.

Як впоратися з конденсатом

Запотівання вікон можна легко виправити, регулярно витираючи їх від зайвих крапель. Та є ще кілька способів запобігання набридливому конденсату.

Регулярне провітрювання кімнат

Баланс тепла у будинку є ключем до розв'язання проблеми – якщо часто запускати до кімнат свіже повітря, вологість повітря в домі буде зменшуватися.

Падін радить регулярно відкривати вікна, особливо у сонячні дні. Якщо можливості відкрити вікна немає, можна скористатися кондиціонером.

Варто регулярно провітрювати кімнати / Фото Unsplash

Рослини на підвіконні – не найкраще рішення

Якщо ваші кімнатні рослини зібрані в одному місці, то це варто змінити. Чим більше квітів зібрано разом, тим більше вологи вони утримують навколо себе.

Тому на холодну пору року улюблені фіалки треба забирати з підвіконня – так кількість конденсату на вікнах зменшиться.

Кімнатні рослини варто прибрати з підвіконня / Фото Unsplash

Осушувач повітря впорається з вологою

Одна з найважливіших речей, які допомагають зменшити кількість конденсату на вікнах – це осушувач повітря. Цей пристрій не тільки знижує рівень вологості у домі, але й допомагає усунути алергію та пилових кліщів.

Осушувач повітря допоможе впоратися з конденсатом / Фото Mirror

Кухонні витяжки не тільки для кухні

Якщо купувати осушувач повітря немає бажання чи можливості, можна скористатися звичайною витяжкою, яка є на кожній кухні.

Витяжки допомагають впоратися з парою від страв та зменшують вологість у ванній кімнаті.

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Не сушіть одяг у приміщенні

Одяг значно швидше сушити у кімнаті, але вологі речі спричиняють затримку вологи у будинку, спричиняючи утворення цвілі.

Якщо немає можливості сушити одяг на балконі чи в сушарці, спробуйте ізолювати мокрі речі в одній кімнаті – так волога від них не потрапить до інших куточків будинку.

Варто зменшити сушіння одягу вдома / Фото Unsplash