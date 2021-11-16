Женщина по имени Хлоя живет в Канзасе и делится идеями рукоделия вместе со своей семьей.
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Также женщина рассказывает о своей повседневной жизни вместе со своим мужем и дочерью Элли.
Хлоя и ее семья / Фото из тиктока Хлои
Как создать милые и безобидные украшения
Хлоя рассказала, что для симпатичного декора нужно лишь 4 компонента:
- Пластинки или фигурки из дерева;
- Краска;
- Блестки или глиттер;
- Герметичный пакет.
Вам понадобятся краски, украшения из дерева, блестки, пакетик и ребенок, домашнее животное или вы сами,
– сказала Хлоя.
Сначала выжмите на дерево немного краски и добавьте глиттер. Затем положите поделку в пакет и позвольте вашему ребенку поиграть с ним.
Когда краска размажется, украшение надо вынуть из пакета и украсить – можно написать поздравление, дорисовать что-то или добавить больше блесток.
По словам Хлои, края декора можно очистить от краски, чтобы украшение выглядело более аккуратным.
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После того как новогоднее украшение высохнет, возьмите нитку или шнурок, чтобы повесить украшение на елку.
Привлеките ребенка к созданию милых украшений / Скриншот с видео chloeboboey
Такой декор будет приятным дополнением семейного праздника. К тому же, деревянные украшения – безопасны для детей и не несут вреда.
Могут ли новогодние игрушки быть вредными
Дешевая новогодняя продукция может нести вред для здоровья. Мишура и "дождик" являются опасными для детей и домашних животных, которые могут легко проглотить частицы украшения, а стеклянные шарики могут разбиться и поранить членов семьи. В Минздраве рекомендуют ответственно относиться к выбору праздничного декора – некачественные вещи могут травмировать, вызвать аллергию или отравить всю семью.