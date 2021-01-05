Роботи професіоналів, через які ви відчуєте іспанський сором – фото
Виконуючи будь-яку роботу, потрібно серйозно та відповідально ставитися до своїх обов'язків. В іншому випадку результат може вийти таким, що викличе шок, здивування і навіть сміх.
Ідеї 24 зробили добірку фото, які вас здивують і точно викличуть посмішку.
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Здається, майстри неправильно зрозуміли інструкцію
Фото pinterest
Абсолютно нелогічне планування
Фото zefirka
У якому стилі зроблені ці меблі?
Фото boomego
Цікаво, що саме написали майстри у цьому оголошенні
Фото purosarcasmo
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Оцініть ремонт дороги біля стічної канави
Фото pikabu
Цей майстер, здається, навіть не розуміє, що саме він зробив не так
Фото twitter
Майстри, мабуть, так захопилися своєю роботою, що навіть не помітили перешкоди на шляху у вигляді дерева
Фото pikabu
Завдяки специфічному проєктуванню сусіди точно будуть змушені спілкуватися між собою
Фото theviraler
Коли муляр нудиться без роботи
Фото ntv
Робота справжнього професіонала
Фото thesun
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