Виконуючи будь-яку роботу, потрібно серйозно та відповідально ставитися до своїх обов'язків. В іншому випадку результат може вийти таким, що викличе шок, здивування і навіть сміх.

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