Кожен з нас на роботі може допускати помилки. Відповідно, хтось виправляє свої недоліки, а комусь доведеться добре потрудитися, аби виправити ситуацію.

Ідеї 24 зробили для вас добірку смішних фото з непередбачуваними, а місцями навіть абсурдними помилками працівників. Читайте також: 15 звичайних речей, які отримали несподіване поліпшення: фото 1. Здається, коли тут працівники "ставили" стовп, дорога явно була вужча Фото reddit 2. Власник цього будинку, мабуть, вирішив попіклуватися про комфорт грабіжників Фото top30news 3. Не варто так довго ходити. Просто сядьте і відпочиньте Фото figyelj 4. Дуже "практичне" дзеркало у дамській кімнаті Фото top30news Цікаво: 10 звичайних речей, про приховані функції яких ми навіть не здогадувалися 5. Стічна труба на "п'єдесталі" Фото figyelj 6. Як вам таке розташування кондиціонера? Фото reddit 7. Кімната для ну дуже струнких чоловіків Фото figyelj 8. Ви тільки уявіть, що вам довелося мити посуд в цій раковині Фото facebook 9. Ці сходи провокують ряд запитань Фото lelombrik 10. Природний витвір мистецтва Фото kalaputski