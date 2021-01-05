Выполняя любую работу, нужно серьезно и ответственно относиться к своим обязанностям. В противном случае результат может получиться таким, что вызовет шок, удивление и даже смех.

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