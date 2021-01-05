Работы профессионалов, через которые вы почувствуете испанский стыд – фото
Выполняя любую работу, нужно серьезно и ответственно относиться к своим обязанностям. В противном случае результат может получиться таким, что вызовет шок, удивление и даже смех.
Идеи 24 сделали подборку фото, которые вас удивят и точно вызовут улыбку.
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Кажется, мастера неправильно поняли инструкцию
Фото pinterest
Абсолютно нелогичное планирование
Фото zefirka
В каком стиле сделана эта мебель?
Фото boomego
Интересно, что именно написали мастера в этом объявлении
Фото purosarcasmo
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Оцените ремонт дороги у канавы
Фото pikabu
Мастер, кажется, даже не понимает, что именно он сделал не так
Фото twitter
Мастера, видимо, так увлеклись своей работой, что даже не заметили препятствия на пути в виде дерева
Фото pikabu
Благодаря специфическому проектированию соседи точно будут вынуждены общаться между собой
Фото theviraler
Когда каменщик скучает без работы
Фото ntv
Работа настоящего профессионала
Фото thesun
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