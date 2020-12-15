17 неперевершених дизайнерських ідей, які вам точно сподобаються
Поява нових речей завжди викликає неоднозначне сприйняття. Хтось одразу розпочинає користуватися "новинками", а хтось ставиться до незвичних предметів у побуті з настороженістю та обережністю.
Ідеї 24 зібрали для вас класні дизайнерські речі, які сподобаються усім, хто їх побачить. Будьте певні, ви точно захочете їх мати.
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1. Мірні ложечки, об'єм яких можна здогадатися по вигляду
Фото klikabol
2. Стіл, який має вигляд птаха
Фото reddit
3. Креативний дизайн коробки для макаронів
Фото pinterest
4. Сумка Lego
Фото pinterest
5. Капці для тих, хто знайомий з грою "Маріо"
Фото ebay
6. Оригінальна підставка для туалетного паперу
Фото upakovano
7. Парфумний набір, який було створено понад 100 років тому
Фото klikabol
8. Реклама про водіння в нетверезому стані
Фото petmaya
9. Дверна ручка у крамниці з м'ясними продуктами
Фото pinterest
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10. Штрихкод на коробці з макаронами
Фото reddit
11. Оригінальний стіл
Фото houzz
12. Рецепція в офтальмологічній клініці
Фото art.branipick
13. Реклама компанії, яка шукає графічного дизайнера
Фото brutalworld
14. Лавка у бібліотеці
Фото vovlive
15. Настінна полиця для верхнього одягу з вішалками, які ви самостійно зможете відсовувати
Фото twitter
16. Пляшка з горою на дні
Фото pholder
17. Кнопки для ліфта, які можна натискати ногою
Фото reddit
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