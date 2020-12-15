Поява нових речей завжди викликає неоднозначне сприйняття. Хтось одразу розпочинає користуватися "новинками", а хтось ставиться до незвичних предметів у побуті з настороженістю та обережністю.

Ідеї 24 зібрали для вас класні дизайнерські речі, які сподобаються усім, хто їх побачить. Будьте певні, ви точно захочете їх мати. Читайте також: 10 звичайних речей, про приховані функції яких ми навіть не здогадувалися 1. Мірні ложечки, об'єм яких можна здогадатися по вигляду Фото klikabol 2. Стіл, який має вигляд птаха Фото reddit 3. Креативний дизайн коробки для макаронів Фото pinterest 4. Сумка Lego Фото pinterest 5. Капці для тих, хто знайомий з грою "Маріо" Фото ebay 6. Оригінальна підставка для туалетного паперу Фото upakovano 7. Парфумний набір, який було створено понад 100 років тому Фото klikabol 8. Реклама про водіння в нетверезому стані Фото petmaya 9. Дверна ручка у крамниці з м'ясними продуктами Фото pinterest Цікаво: Приховані функції звичних речей, про які мало хто знає: 6 прикладів 10. Штрихкод на коробці з макаронами Фото reddit 11. Оригінальний стіл Фото houzz 12. Рецепція в офтальмологічній клініці Фото art.branipick 13. Реклама компанії, яка шукає графічного дизайнера Фото brutalworld 14. Лавка у бібліотеці Фото vovlive 15. Настінна полиця для верхнього одягу з вішалками, які ви самостійно зможете відсовувати Фото twitter 16. Пляшка з горою на дні Фото pholder 17. Кнопки для ліфта, які можна натискати ногою Фото reddit