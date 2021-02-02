Робота мрії: як закохати працівників у свою компанію

Успіх будь-якої компанії залежить від багатьох чинників. Один з них – робота усього колективу. Саме від старань, настрою та любові до роботи усіх працівників залежить результат загальної колективної праці. Тому дуже важливо зробити так, щоб кожен підлеглий обожнював те, що робить і прагнув розвиватися у відповідній сфері.

Джерело: 24 канал

Для того, щоб закохати працівників у свою роботу, просто підвищити рівень заробітної плати мало. Та й чи потрібно це вам? Для досягнення гарних результатів і формування дружного колективу потрібно подбати про декілька факторів.

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Комфорт

Кожен працівник повинен відчувати комфорт на робочому місці. Це сприятиме хорошій роботі й відповідно результативності. Незручний стілець, відсутність бажаних офісних меблів, холодний кабінет та багато інших факторів негативно позначаться на ставлення працівника до свого керівника та компанії загалом.

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Винагорода

Усі зусилля, старання та робота кожного працівника повинні бути гідно оплачені. Стабільна заробітна плата, система бонусів, оплата за додаткову роботу – усе це гарно позначиться на якості виконаної роботи.

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Мікроклімат

У кожному колективі має бути дружня та позитивна атмосфера. HR-відділ повинен подбати про легку адаптацію на новому робочому місці. Дуже важливо уникнути в колективі пліткувань та недоброзичливих обговорень. Гарний настрій та спокій в офісі допоможуть з радістю та із задоволенням виконувати робочі обов'язки.

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Розвиток

Кожен працівник, як правило, мріє про особистісний та професійний розвиток. Дуже важливо, щоб кожен підлеглий мав можливість розвиватися у тій сфері, якою він цікавиться. Це своєрідні інвестиції в працівників компанії.

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Комунікації

Якщо компанія велика, обов'язково потрібно налагодити процес комунікації для того, щоб всі працівники могли взаємодіяти між собою. Тільки налагоджена система роботи та робочого спілкування дозволить отримати бажаний результат і розвивати компанію в правильному напрямку.

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