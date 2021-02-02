Успех любой компании зависит от многих факторов. Один из них – работа всего коллектива. Именно от стараний, настроения и любви к работе всех работников зависит результат общего коллективного труда. Поэтому очень важно сделать так, чтобы каждый подчиненный обожал то, что делает и стремился развиваться в соответствующей сфере.

Источник: 24 канал

Для того чтобы влюбить работников в свою работу, просто повысить уровень заработной платы мало. Да и нужно ли это вам? Для достижения хороших результатов и формирования дружного коллектива нужно позаботиться о нескольких факторов.

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Комфорт

Каждый работник должен чувствовать комфорт на рабочем месте. Это будет способствовать хорошей работе и соответственно результативности. Неудобный стул, отсутствие желаемой офисной мебели, холодный кабинет и многие другие факторы негативно скажутся на отношение работника к своему руководителю и компании в целом.

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Вознаграждение

Все усилия, старания и работа каждого работника должны быть достойно оплачены. Стабильная заработная плата, система бонусов, оплата за дополнительную работу – все это хорошо скажется на качестве выполненной работы.

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Микроклимат

В каждом коллективе должна быть дружеская и позитивная атмосфера. HR-отдел должен позаботиться о легкой адаптации на новом рабочем месте. Очень важно избежать в коллективе сплетен и недоброжелательных обсуждений. Хорошее настроение и спокойствие в офисе помогут с радостью и с удовольствием выполнять рабочие обязанности.

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Развитие

Каждый работник, как правило, мечтает о личностном и профессиональном развитии. Очень важно, чтобы каждый подчиненный имел возможность развиваться в той сфере, которой он интересуется. Это своеобразные инвестиции в сотрудников компании.

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Коммуникации

Если компания большая, обязательно нужно наладить процесс коммуникации для того, чтобы все работники могли взаимодействовать между собой. Только отлаженная система работы и рабочего общения позволит получить желаемый результат и развивать компанию в правильном направлении.

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