Управління часом – це одне з найважливіших умінь кожної успішної людини. Адже для досягнення бажаного результату потрібно постійно все встигати і не відволікатися на дрібні проблеми.

Ідеї 24 підготували для вас 5 секретів, завдяки яким ви зможете встигати значно більше ніж раніше, але працюватимете при цьому значно менше.

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1. Відмовтесь від багатозадачності

Науково доведено, що виконувати декілька справ одночасно – не результативно. Краще робіть одну справу, але якісно. Зосередьтесь на ній, викладайтеся на повну, направте всю енергію саме на цю справу. Результат буде вражаючим.

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2. Спокій та рівновага

Коли приймаєте рішення – не панікуйте і не піддавайтеся емоціям. Приймайте зважені та обдумані рішення. Це допоможе уникнути помилок, а також зекономити час.

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3. Використовуйте таланти інших

Нам дуже часто здається, що так якісно, як ми, ту чи іншу справу ніхто не зможе зробити. Але це не так. Є колеги або підлеглі, які також можуть показати результат. Довіряйте їм хоча б іноді і ви матимете трохи вільного часу.

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4. Використовуйте свої сильні сторони

Ваша робота буде ефективною лише тоді, коли ви робитимете те, в чому розумієтеся. Для цього обов'язково визначте свої сильні та слабкі сторони.

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5. Плануйте

Для того, щоб витрачати час з користю – плануйте. Записуйте кожен свій крок, пишіть список покупок, список запланованих справ на день чи тиждень. Робіть певні стратегії для економії часу. Експериментуйте з виконанням різних завдань. Тільки так ви зрозумієте, як робити так, щоб встигати все і навіть більше.

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