Рисовий салат з нектарином: як приготувати незвичайну страву
Джерело:інстаграм Світлани Фус
Якщо всі відомі страви набридли й хочеться чогось незвичайного – цей рецепт для вас. Смачний рисовий салат з нектарином, який ви напевно ще не куштували.
До того ж на приготування не знадобиться багато часу. Незвичайним рецептом від кулінарної блогерки Лани Форе поділилася українська дієтологиня Світлана Фус.
Цікаво Знай своїх: Олександр Педан довів, що макарони з м'яких сортів пшениці не гірші, ніж з твердих
Рисовий салат з нектарином
У звичайний рисовий салат додаємо нектарин – смачний, соковитий і корисний сезонний фрукт. Джерело бета-каротину (не тільки ж моркву їсти), клітковини, пектину, вітамінів і мінералів,
– зазначила Фус.
Інгредієнти:
- Відварений натуральний рис – 150 грамів.
- Відварене куряче філе – 200 грамів.
- Нектарин (стиглий) – 1 штука.
- Порошок каррі – 1/3 чайної ложки.
- Варений зелений горошок – 100 грамів.
- Лимонний сік – 1 – 2 чайні ложки. ⠀
- Оливкова олія – 1 столова ложка.
Для салату краще використовувати свіжозварений теплий рис / Фото vilkin
Читайте Як не привезти з відпочинку зайві кілограми: 5 правил від дієтологів
Як приготувати:
- Кубики нектарина змішуємо з лимонним соком, оливковою олією, каррі та сіллю.
- До свіжозвареного теплого рису додаємо горошок, дресінг з нектарина та перемішуємо. До смаку можна додати сіль, каррі чи лимонний сік.
- Куряче філе нарізаємо тонкими смужками.
- Рис з горошком викладаємо на тарілку, додаємо наверх шматочки філе й прикрашаємо скибочками нектарина. Страву можна подавати до столу. Смачного!