До того ж на приготування не знадобиться багато часу. Незвичайним рецептом від кулінарної блогерки Лани Форе поділилася українська дієтологиня Світлана Фус.

Цікаво Знай своїх: Олександр Педан довів, що макарони з м'яких сортів пшениці не гірші, ніж з твердих

Рисовий салат з нектарином

У звичайний рисовий салат додаємо нектарин – смачний, соковитий і корисний сезонний фрукт. Джерело бета-каротину (не тільки ж моркву їсти), клітковини, пектину, вітамінів і мінералів,

– зазначила Фус.

Інгредієнти:

Відварений натуральний рис – 150 грамів.

Відварене куряче філе – 200 грамів.

Нектарин (стиглий) – 1 штука.

Порошок каррі – 1/3 чайної ложки.

Варений зелений горошок – 100 грамів.

Лимонний сік – 1 – 2 чайні ложки.⁣⁣ ⠀

Оливкова олія – 1 столова ложка.

⁣⁣

Для салату краще використовувати свіжозварений теплий рис / Фото vilkin

Читайте Як не привезти з відпочинку зайві кілограми: 5 правил від дієтологів

Як приготувати: