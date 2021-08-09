До того ж на приготування не знадобиться багато часу. Незвичайним рецептом від кулінарної блогерки Лани Форе поділилася українська дієтологиня Світлана Фус.

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Рисовий салат з нектарином

У звичайний рисовий салат додаємо нектарин – смачний, соковитий і корисний сезонний фрукт. Джерело бета-каротину (не тільки ж моркву їсти), клітковини, пектину, вітамінів і мінералів,
– зазначила Фус.

Інгредієнти:

  • Відварений натуральний рис – 150 грамів.
  • Відварене куряче філе – 200 грамів.
  • Нектарин (стиглий) – 1 штука.
  • Порошок каррі – 1/3 чайної ложки.
  • Варений зелений горошок – 100 грамів.
  • Лимонний сік – 1 – 2 чайні ложки.⁣⁣ ⠀
  • Оливкова олія – 1 столова ложка.

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Для салату краще використовувати свіжозварений теплий рис / Фото vilkin

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Як приготувати:

  • Кубики нектарина змішуємо з лимонним соком, оливковою олією, каррі та сіллю.
  • До свіжозвареного теплого рису додаємо горошок, дресінг з нектарина та перемішуємо. До смаку можна додати сіль, каррі чи лимонний сік.
  • Куряче філе нарізаємо тонкими смужками.
  • Рис з горошком викладаємо на тарілку, додаємо наверх шматочки філе й прикрашаємо скибочками нектарина. Страву можна подавати до столу. Смачного!