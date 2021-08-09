К тому же, для приготовления не понадобится много времени. Необычным рецептом от кулинарного блогера Ланы Форэ поделилась украинский диетолог Светлана Фус.

Интересно Знай своих: Педан доказал, что макароны из мягких сортов пшеницы не хуже, чем из твердых

Рисовый салат с нектарином

В обычный рисовый салат добавляем нектарин — вкусный, сочный и полезный сезонный фрукт. Источник бета-каротина (не только же морковку есть), клетчатки, пектина, витаминов и минералов,

– отметила Фус.

Снова не знаете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существуют тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда "Тая".

Ингредиенты:

Отварной натуральный рис – 150 грамм.

Отварное куриное филе – 200 грамм.

Нектарин (спелый) – 1 штука.

Порошок карри – 1/3 чайной ложки.

Вареный зеленый горошек – 100 грамм.

Лимонный сок – 1 – 2 чайные ложки.⁣⁣⠀

Оливковое масло – 1 столовая ложка.

⁣⁣

Для салата лучше использовать свежесваренный теплый рис / Фото vilkin

Читайте Как не привезти с отдыха лишние килограммы: 5 правил от диетологов

Как приготовить: