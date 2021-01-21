Іноді трапляються ситуації, які нас не просто дивують, а навіть "заганяють в ступор". Нам важко повірити у побачене, адже здебільшого це щось фантастичне чи нереальне.

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