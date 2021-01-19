Завдяки ліні з'явилося чимало сучасних винаходів, без яких ми не уявляємо свого життя. Це нормально, адже все вдосконалюється, тому ми хочемо полегшити собі побут будь-яким способом.

Але бувають ситуації, коли такі спроби завершуються неочікувано, а результат виходить досить "цікавим". Ідеї 24 зробили добірку фото, на яких ви зможете побачити, як лінь людей перемогла їхній здоровий глузд. Читайте також: Білборди, які точно привернуть вашу увагу: фото 1. Оригінальний мішечок для пилосмока Фото reddit 2. Ідея для тих, хто не любить мити посуд Фото reddit 3. Коли ліньки шукати тарілку чи склянку Фото reddit 4. Коли потрібно надати подарунку святковий вигляд, а бажання це робити ну зовсім нема Фото figyelj 5. Для чого тарілка? Можна ж і так їсти Фото genial.guru 6. Здається, після цього таки не доведеться мити контейнер для фарби Фото trending Цікаво: 10 фото, на яких видно, що майстрам вдалося зробити неможливе 7. Хтось, мабуть, вперше вирішив приготувати своїми руками Фото reddit 8. Для тих, хто має багато побутової техніки Фото reddit 9. Дуже детальний опис Фото figyelj 10. "Професійне" доставлення пошти Фото brightside