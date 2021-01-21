Иногда случаются ситуации, которые нас не просто удивляют, а даже "загоняют в ступор". Нам трудно поверить в увиденное, ведь в основном это что-то фантастическое или нереально.

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