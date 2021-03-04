Рибальський сленг: як бути "своїм" у колі професіоналів
У рибалок, як і в людей інших угрупувань, є свій сленг. Як правило, ці слова знають лише рибалки та їхні дружини. Усі ці сленги вигадані на основі певних характеристик спорядження, зовнішніх ознак риб або особливостей риболовлі.
Джерело:Armset
Якщо ви новачок у цій сфері й не хочете відчувати дискомфорт в колективі рибалок, ознайомтеся із кличками риб, які вигадали професійні рибалки.
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Досить часто клички характеризують характер тварин або їхні зовнішні показники. Це стосується і риб. Ви, зокрема, можете ознайомитися з кличками 20 найпопулярніших риб, які можна виловити в українських водоймах.
Карась сріблястий – пузатий, метис, гібрид;
Короп – вусатий, чомба, рудий;
Товстолобик білий – лобатий, дельфін;
Фото zelenyjmir
Сом звичайний – жаба, господар; дрібний сом – п'явка, пуголовок;
Щука – зубата, собака, хайло, хайка, торпеда; невелика щука – прищіпка, олівець, трав'янка; велика – донка, крокодил, мамка;
Судак – ікластий, агап; невеликий – скляшка, пістолет, цвях, чопик; великий – інтелігент;
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Окунь – матрос; великий – горбач;
Лящ – Василь, Василько; за вагою до 1,5 кг – газета, фанера, кістки, козлик, чебак;
Верховодка звичайна – себель, задрота, швачка, тюлька;
Фото рыбалка.in.ua
Піскар – явдошка, Маринка;
Чехоня – змучена, шабля;
Краснопірка звичайна – чорнуха;
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Піленгас – пелек;
Минь річковий – міньок;
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Головень європейський – клен;
Підуст звичайний – козел;
Гірчак – синька;
Синець – сеня;
Жерех – шестипер;
Лин – Льоня.
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