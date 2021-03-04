У рибалок, як і в людей інших угрупувань, є свій сленг. Як правило, ці слова знають лише рибалки та їхні дружини. Усі ці сленги вигадані на основі певних характеристик спорядження, зовнішніх ознак риб або особливостей риболовлі.

Якщо ви новачок у цій сфері й не хочете відчувати дискомфорт в колективі рибалок, ознайомтеся із кличками риб, які вигадали професійні рибалки.

Читайте також: 5 дітей, які вижили на "Титаніку": як склалося їхнє життя

Досить часто клички характеризують характер тварин або їхні зовнішні показники. Це стосується і риб. Ви, зокрема, можете ознайомитися з кличками 20 найпопулярніших риб, які можна виловити в українських водоймах.

Карась сріблястий – пузатий, метис, гібрид;

Короп – вусатий, чомба, рудий;

Товстолобик білий – лобатий, дельфін;

Фото zelenyjmir

Сом звичайний – жаба, господар; дрібний сом – п'явка, пуголовок;

Щука – зубата, собака, хайло, хайка, торпеда; невелика щука – прищіпка, олівець, трав'янка; велика – донка, крокодил, мамка;

Судак – ікластий, агап; невеликий – скляшка, пістолет, цвях, чопик; великий – інтелігент;

Фото fishingsecrets

Окунь – матрос; великий – горбач;

Лящ – Василь, Василько; за вагою до 1,5 кг – газета, фанера, кістки, козлик, чебак;

Верховодка звичайна – себель, задрота, швачка, тюлька;

Фото рыбалка.in.ua

Піскар – явдошка, Маринка;

Чехоня – змучена, шабля;

Краснопірка звичайна – чорнуха;

Цікаво: 5 неймовірних фактів про космос, які схожі на вигадку

Піленгас – пелек;

Минь річковий – міньок;

Фото zakruti

Головень європейський – клен;

Підуст звичайний – козел;

Гірчак – синька;

Синець – сеня;

Жерех – шестипер;

Лин – Льоня.

Фото nameste