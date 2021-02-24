Катастрофа, яка сталася на "Титаніку" і досі викликає жах у багатьох сучасних людей. Після затоплення корабля у 1912 році вижило лише 712 осіб з 2223. Якщо дорослим було важко морально, але вони впоралися зі своїми емоціями після повернення на берег, то діти переживали те, що пережили вкрай важко.

Ми вам розповімо декілька зворушливих історій дітей, які вижили після затоплення "Титаніка".

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Роберт Дуглас Спедден

Коли трапилася катастрофа, Роберту було всього 6 років. Хлопчик не злякався, адже батьки та няня переконали його в тому, що все відбувається саме так, як має бути й вони просто відправляються в особливу поїздку, щоб побачити зірки. Мама Роберта – це остання жінка, якій вдалося сісти з дитиною у шлюпку.

Через рік вона написала книгу "Polar the Titanic Bear". Цю історію вона присвятила своєму сину напередодні Різдва.

Нещастя хлопчика не оминуло, адже через два роки після порятунку на кораблі, він загинув в автокатастрофі.

Фото titanic

Брати Навратіль

Батько чотирирічного Мішеля та дворічного Едмона викрав синів у своєї колишньої дружини. Разом з дітьми чоловік був на борту з підробними документами. Коли "Титанік" почав тонути, батько передав дітей 24-річній Маргарет Бештейн Хейс. Оскільки батько загинув, а діти були перелякані й тривалий час не могли заспоїтися, їх називали "сиротами Титаніка". Діти декілька днів мешкали у Маргарет, яка піклувалася про них. Згодом мати хлопчиків побачила їхні фото в газеті, впізнала своїх дітей і одразу забрали в Маргарет.

Пізніше Мішель згадував, що тато перед тим, як віддати їх Маргарет попросив передати мамі певні слова.

Мій хлопчику, коли ваша мати знайде вас, а вона, звичайно ж, знайде, скажи їй, що я любив її ніжно і люблю досі. Скажи їй, що я очікував, що вона поїде за нами, щоб ми могли щасливо жити разом в умовах миру і свободи в Новому Світі, – зазначав Мішель у старшому віці.

Мішель Навратіль став професором філософії та помер у 2001 році у віці 92 років. Його молодший брат Едмон був архітектором та помер у 1953 році у віці 43 років.

Фото deztop

Джек Тайєр

17-річний хлопець подорожував разом із батьками. Коли сталася катастрофа, йому відмовили у порятунку, посилаючись на стать та вік. Тому Джек та його друг просто прогулюючись по палубі, вирішили, що буде мудро зістрибнути у воду до того, поки корабель не розділиться на дві частини. Стрибнувши у воду хлопець мало не втонув, а його друг зник. Через кілька хвилин Джек побачив побиту шлюпку. Саме це й допомогло хлопцю дочекатися порятунку через декілька годин.

Через кілька років Джек одружився. Він мав 5 дітей (2 дочки та 3 сини) один з яких помер через декілька днів після народження. Коли сини виросли, обоє пішли на військову службу. Один з них зник безвісти і його тіло так і не знайшли.

Сам Джек помер у статусі фінансового віцепрезидента Пенсільванського університету.

Фото publy

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Вільям Картер II

Сім'я Картерів була однією з найбагатших на кораблі, тому вони були в каюті першого класу. Коли "Титанік" зіткнувся з айсбергом батьки та Вільям вийшли на палубу і хотіли врятуватися, підійшовши до шлюпок. Однак дозволили пливти лише мамі хлопчика, оскільки Віллі вважали дорослим. Тато сім'ю покинув і сам врятувався хитрим шляхом. Натомість мама швидко зреагувала й одягнула хлопця у свої речі. Таким хитрим шляхом врятувалася сім'я Картерів. Після катастрофи батьки Вільяма розлучилися, бо жінка не могла пробачити вчинок чоловіка.

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Річард Норріс Вільямс

Хлопець разом з татом плив на змагання з тенісу. Коли відбулося зіткнення, батько з сином не панікували, а спокійно випивали в барі, потім позаймалися на тренажерах і лише після цього вийшли на палубу. У результаті батько загинув від удару труби, а Річарду вдалося врятуватися в останній момент. Перебуваючи у шлюпці з водою, хлопець відморозив собі ноги.

Після цього лікарі рекомендували ампутувати хлопцеві дві ноги, але він відмовився і через кілька років повністю одужав.

Річард Норріс Вільям після цього неодноразово здобував перемогу на чемпіонатах з тенісу. Прожив цікаве життя і помер у 77 років від емфіземи легень.

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