У рыбаков, как и у всех людей других группировок, есть свой сленг. Как правило, эти слова знают только рыбаки и их жены. Все эти сленги придуманные на основе определенных характеристик снаряжения, внешних признаков рыб или особенностей рыбалки.

Если вы новичок в этой сфере и не хотите испытывать дискомфорт в коллективе рыбаков, ознакомьтесь с кличками рыб, которые придумали профессиональные рыбаки.

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Довольно часто клички характеризуют характер животных или их внешние показатели. Это касается и рыб. Вы, в частности, можете ознакомиться с кличками 20 самых популярных рыб, которые можно выловить в украинских водоемах.

Серебряный карась – пузатый, метис, гибрид;

Карп – усатый, чомба, рыжий;

Белый толстолобик – лобатый, дельфин;

Фото zelenyjmir

Сом обыкновенный – жаба, хозяин; мелкий сом – пиявка, головастик;

Щука – зубатая, собака, хайло, хайка, торпеда; небольшая щука – прищепка, карандаш, травянка; большая – донка, крокодил, мамка;

Судак – клыкастый, агап; небольшой – стекляшка, пистолет, гвоздь, чопик; большой – интеллигент;

Фото fishingsecrets

Окунь – матрос; большой - горбач;

Лещ – Васыль, Вася; по весу в 1,5 кг – газета, фанера, кости, козлик, чебак;

Уклейка – себель, задрота, швея, тюлька;

Фото рыбалка.in.ua

Пескарь – явдошка, Маринка;

Чехонь – чахлая, сабля;

Краснопёрка – чернуха;

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Пеленгас – пелек;

Налим – минек;

Фото zakruti

Голавль – клен, головень;

Обыкновенный подуст – козел;

Горчак – синька;

Синец – сеня;

Жерех – шестепер;

Линь – Леня.

Фото nameste