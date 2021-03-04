Рыбацкий сленг: как быть "своим" в кругу профессионалов
У рыбаков, как и у всех людей других группировок, есть свой сленг. Как правило, эти слова знают только рыбаки и их жены. Все эти сленги придуманные на основе определенных характеристик снаряжения, внешних признаков рыб или особенностей рыбалки.
Источник:Armset
Если вы новичок в этой сфере и не хотите испытывать дискомфорт в коллективе рыбаков, ознакомьтесь с кличками рыб, которые придумали профессиональные рыбаки.
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Довольно часто клички характеризуют характер животных или их внешние показатели. Это касается и рыб. Вы, в частности, можете ознакомиться с кличками 20 самых популярных рыб, которые можно выловить в украинских водоемах.
Серебряный карась – пузатый, метис, гибрид;
Карп – усатый, чомба, рыжий;
Белый толстолобик – лобатый, дельфин;
Фото zelenyjmir
Сом обыкновенный – жаба, хозяин; мелкий сом – пиявка, головастик;
Щука – зубатая, собака, хайло, хайка, торпеда; небольшая щука – прищепка, карандаш, травянка; большая – донка, крокодил, мамка;
Судак – клыкастый, агап; небольшой – стекляшка, пистолет, гвоздь, чопик; большой – интеллигент;
Фото fishingsecrets
Окунь – матрос; большой - горбач;
Лещ – Васыль, Вася; по весу в 1,5 кг – газета, фанера, кости, козлик, чебак;
Уклейка – себель, задрота, швея, тюлька;
Фото рыбалка.in.ua
Пескарь – явдошка, Маринка;
Чехонь – чахлая, сабля;
Краснопёрка – чернуха;
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Пеленгас – пелек;
Налим – минек;
Фото zakruti
Голавль – клен, головень;
Обыкновенный подуст – козел;
Горчак – синька;
Синец – сеня;
Жерех – шестепер;
Линь – Леня.
Фото nameste
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