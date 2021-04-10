Зійде й так: 12 фото, які доводять, що працівник явно не на своєму місці

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Джерело:

Figyelj

Виконуючи будь-яку роботу, корисно час від часу думати: чи ж зрадіють її результатам ті, для кого вона призначена? Інакше виходить... А нічого путнього й не виходить. Дивіться самі.

Наша фотодобірка присвячена всюдисущій халтурі. Дякуємо користувачам соцмереж за яскраві приклади.

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1. Плиточник скреативив чи йому під час роботи судомою шию звело?

Фото figyelj

2. І для чого тепер це заглиблення у стелі, що призначалося для люстри?

Фото figyelj

3. Вхід до будинку чи лаз у нору?

Фото figyelj

4. Дизайнери вирішили, що співрозмовникам не обов’язково бачити одне одного

Фото figyelj

5. Принаймні баки для сміття таки є

Фото figyelj

6. Коли трохи не розрахували з габаритами

Фото figyelj

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7. Яка чудова гра для вивчення тварин!

Фото figyelj

8. Цю будівлю "перепрофілювали" під гараж чи одразу так і задумали?

Фото figyelj

9. Не велосипедна доріжка, а смуга перешкод

Фото figyelj

10. Будівельники заходитимуться у гикавці щоразу, коли господарі відчинятимуть шафку

Фото figyelj

11. Який там пандус... Аби швидше здати об’єкт

Фото figyelj

12. А ці "майстри", мабуть, і в дитинстві не любили складати пазли

Фото figyelj