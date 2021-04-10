Зійде й так: 12 фото, які доводять, що працівник явно не на своєму місці

Виконуючи будь-яку роботу, корисно час від часу думати: чи ж зрадіють її результатам ті, для кого вона призначена? Інакше виходить... А нічого путнього й не виходить. Дивіться самі.
Наша фотодобірка присвячена всюдисущій халтурі. Дякуємо користувачам соцмереж за яскраві приклади.
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