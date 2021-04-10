Виконуючи будь-яку роботу, корисно час від часу думати: чи ж зрадіють її результатам ті, для кого вона призначена? Інакше виходить... А нічого путнього й не виходить. Дивіться самі.

Наша фотодобірка присвячена всюдисущій халтурі. Дякуємо користувачам соцмереж за яскраві приклади. Читайте також: Не робіть так: правила безпеки, які не варто порушувати на роботі 1. Плиточник скреативив чи йому під час роботи судомою шию звело? Фото figyelj 2. І для чого тепер це заглиблення у стелі, що призначалося для люстри? Фото figyelj 3. Вхід до будинку чи лаз у нору? Фото figyelj 4. Дизайнери вирішили, що співрозмовникам не обов’язково бачити одне одного Фото figyelj 5. Принаймні баки для сміття таки є Фото figyelj 6. Коли трохи не розрахували з габаритами Фото figyelj Цікаво: Рятує лише оптимізм: автомобільні аварії, що здивували всіх навколо 7. Яка чудова гра для вивчення тварин! Фото figyelj 8. Цю будівлю "перепрофілювали" під гараж чи одразу так і задумали? Фото figyelj 9. Не велосипедна доріжка, а смуга перешкод Фото figyelj 10. Будівельники заходитимуться у гикавці щоразу, коли господарі відчинятимуть шафку Фото figyelj 11. Який там пандус... Аби швидше здати об’єкт Фото figyelj 12. А ці "майстри", мабуть, і в дитинстві не любили складати пазли Фото figyelj