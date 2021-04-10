И так сойдет: 12 фото, доказывающих, что работник явно не на своем месте
Выполняя любую работу, полезно время от времени думать: обрадуются ли ее результатам те, для кого она предназначена? Иначе получается... А ничего путного и не получается. Смотрите сами.
Источник:Figyelj
Наша фотоподборка посвящена вездесущей халтуре. Спасибо пользователям соцсетей за яркие примеры.
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1. Плиточник скреативил или у него во время работы просто свело шею?
Фото figyelj
2. И зачем теперь это углубление в потолке, изначально предназначавшееся для люстры?
Фото figyelj
3. Вход в дом или лаз в нору?
Фото figyelj
4. Дизайнеры решили, что сотрапезникам не обязательно видеть друг друга
Фото figyelj
5. По крайней мере мусорные баки все-таки есть
Фото figyelj
6. Когда чуть не рассчитали с габаритами
Фото figyelj
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7. Какая замечательная игра для изучения животных!
Фото figyelj
8. Это строение "перепрофилировали" под гараж или так и задумали?
Фото figyelj
9. Не велосипедная дорожка, а полоса препятствий
Фото figyelj
10. Строителям будет икаться при каждом открытии шкафчика
Фото figyelj
11. Какой там пандус… Скорее бы объект сдать
Фото figyelj
12. Эти работники, видимо, и в детстве не любили складывать пазлы
Фото figyelj
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