Выполняя любую работу, полезно время от времени думать: обрадуются ли ее результатам те, для кого она предназначена? Иначе получается... А ничего путного и не получается. Смотрите сами.

Наша фотоподборка посвящена вездесущей халтуре. Спасибо пользователям соцсетей за яркие примеры. Читайте также: Не делайте так: правила безопасности, которые не стоит нарушать на работе 1. Плиточник скреативил или у него во время работы просто свело шею? Фото figyelj 2. И зачем теперь это углубление в потолке, изначально предназначавшееся для люстры? Фото figyelj 3. Вход в дом или лаз в нору? Фото figyelj 4. Дизайнеры решили, что сотрапезникам не обязательно видеть друг друга Фото figyelj 5. По крайней мере мусорные баки все-таки есть Фото figyelj 6. Когда чуть не рассчитали с габаритами Фото figyelj Интересно: Выручает только оптимизм: автомобильные аварии, которые удивили всех вокруг 7. Какая замечательная игра для изучения животных! Фото figyelj 8. Это строение "перепрофилировали" под гараж или так и задумали? Фото figyelj 9. Не велосипедная дорожка, а полоса препятствий Фото figyelj 10. Строителям будет икаться при каждом открытии шкафчика Фото figyelj 11. Какой там пандус… Скорее бы объект сдать Фото figyelj 12. Эти работники, видимо, и в детстве не любили складывать пазлы Фото figyelj