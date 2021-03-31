Техніка безпеки існує не для галочки. Її правила реально бережуть наше здоров’я й продовжують нам життя. Окрім того, зберігають нерви, кошти – і свободу роботодавцям. Останнім про це варто особливо добре пам’ятати.

Тверезо оцінювати ситуації, що можуть усе життя пустити шкереберть, – рідкісна, як виявилося, здатність. Користувачі соцмереж наввипередки постять фото із серйозними порушеннями елементарних правил безпеки. Переглядати їх смішно й лячно водночас. Читайте також: І так зійде: фотодокази безвідповідального ставлення працівників до роботи 1. Здається, на його обличчі написано, що він пишається своєю роботою Фото fakt 2. Цей будівельник, мабуть, забув, що він уже не в грі і "зберегтися" йому не вдасться Фото pictolic 3. Головне – наявність страховки, а не її якість Фото nmcpz 4. Сміливості цього працівника позаздрили б навіть повітряні гімнасти Фото watson 5. "Нічого зі мною не станеться. Я тисячу разів так робив!" Фото watson 6. Коли екстрим в крові Фото reddit Цікаво: Я в мами інженер: тюнінг авто, який шокував усіх 7. Нема небезпеки? – Створи її! Фото ribalych 8. Безпека понад усе Фото facebook 9. За бажанням екстрим можна внести навіть у буденні справи Фото yenisafak 10. Усе буде добре. Ми ж надійно все закріпили. Фото ratpack 11. Закони фізики? – Ні, ні, не чули. Фото pinterest 12. Добре, що драбини вистачило Фото recreoviral 13. От що означає ходити по краю Фото watson