Не робіть так: правила безпеки, які не варто порушувати на роботі
Техніка безпеки існує не для галочки. Її правила реально бережуть наше здоров’я й продовжують нам життя. Окрім того, зберігають нерви, кошти – і свободу роботодавцям. Останнім про це варто особливо добре пам’ятати.
Джерело:24 канал
Тверезо оцінювати ситуації, що можуть усе життя пустити шкереберть, – рідкісна, як виявилося, здатність. Користувачі соцмереж наввипередки постять фото із серйозними порушеннями елементарних правил безпеки. Переглядати їх смішно й лячно водночас.
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1. Здається, на його обличчі написано, що він пишається своєю роботою
Фото fakt
2. Цей будівельник, мабуть, забув, що він уже не в грі і "зберегтися" йому не вдасться
Фото pictolic
3. Головне – наявність страховки, а не її якість
Фото nmcpz
4. Сміливості цього працівника позаздрили б навіть повітряні гімнасти
Фото watson
5. "Нічого зі мною не станеться. Я тисячу разів так робив!"
Фото watson
6. Коли екстрим в крові
Фото reddit
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7. Нема небезпеки? – Створи її!
Фото ribalych
8. Безпека понад усе
Фото facebook
9. За бажанням екстрим можна внести навіть у буденні справи
Фото yenisafak
10. Усе буде добре. Ми ж надійно все закріпили.
Фото ratpack
11. Закони фізики? – Ні, ні, не чули.
Фото pinterest
12. Добре, що драбини вистачило
Фото recreoviral
13. От що означає ходити по краю
Фото watson
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