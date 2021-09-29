Вечеря, яка сподобається всім: рецепт соковитого курячого філе у кефірі

Їсти можна смачно навіть тоді, коли ви на дієті. Ловіть черговий крутий рецепт курячого філе. М'ясо виходить дуже ніжним, соковитим і буквально тане в роті. Експериментуйте на кухні разом з Ідеї 24!

Нутриціологиня Надія Пахірко розповіла, як смачно приготувати куряче філе, щоб воно не було сухим. Увесь секрет у кефірі. Тож мерщій зберігайте рецепт простої страви, яка сподобається всій родині. Крім цього, така вечеря наситить вас надовго, знизить тягу до солодкого і мучного та буде збалансованою.

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Рецепт соковитого курячого філе у кефірі

Інгредієнти:

Філе куряче – 120 грамів;

Кефір – 100 мілілітрів;

Цибуля – 30 грамів;

Часник – 5 грамів;

Петрушка – 20 грамів;

Перець чорний, сіль – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Наріжте м'ясо на невеликі шматочки, залийте його кефіром. Додайте цибулю, петрушку, сіль та перець. Залиште маринуватися у холодильнику на всю ніч (якщо немає змогу – можна кілька годин). Викладіть філе на фольгу, посипте порізаним часником та загорніть щільно фольгу так, аби вийшов човник. Відправте запікатися у розігріту до 210ºС духовку на 30 – 35 хвилин.

Смачного!

Білок відповідає за ситість, знижує тягу до солодкого. Клітковина також дає ситість, підтримує хороше травлення і роботу кишківника (додайте до курочки улюблені овочі). Жири бажано використовувати ввечері рослинні, тому що вони засвоюються краще.

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Куряче філе у кефірі / Фото instagram

Текст публікація Надії Пахірко:

Соковита грудка у кефірі

Вечеря повинна бути смачною. Увечері так хочеться розслабитися після важких буднів. Сьогодні я навчу вас готувати вечерю, яка дасть ситість надовго, буде смачною, знизить вечірню тягу до солодкого і мучного, буде збалансованою, при цьому низькокалорійною.

Формула правильної вечері: білок + клітковина + жири. Складні вуглеводи теж допускаються за бажанням. Сьогодні готуємо на вечерю соковиту грудку в кефірі. Смачна і проста страва, яка сподобається всій родині.

Соковиті грудки в кефірі

КБЖУ на 100 гр: 70/12/1/4

Інгредієнти:

Грудка куряча - 120 гр

Кефір - 100 мл

Цибуля - 30 гр

Часник - 5 гр

Петрушка - 20 гр

Перець чорний, сіль - на смак

Готуємо:

Розрізати курку на шматочки.

Замочити їх у кефірі з цибулею і петрушкою. Краще на ніч, а можна і на пару годин.

Посолити, поперчити.

Підігнути краї фольги так, щоб вийшов човник.

Викласти шматочки грудки і зверху посипати рубаним часником.

Закрити все щільно в фольгу, загорнути ще в один шар фольги, щоб щільніше все трималося і викласти у форму для запікання.

Форму поставити в духовку, попередньо розігріту до t 210ºС, і готуйте м'ясо 30-35 хвилин, в залежності від розміру шматків.