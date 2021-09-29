Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно не было сухим. Весь секрет в кефире. Поэтому скорее сохраняйте рецепт простого блюда, которое понравится всей семье. Кроме этого, такой ужин насытит вас надолго, снизит тягу к сладкого и мучного и будет сбалансированным.
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Рецепт сочной куриной грудки в кефире
Ингредиенты:
- Филе куриное – 120 граммов;
- Кефир – 100 миллилитров;
- Лук – 30 граммов;
- Чеснок – 5 граммов;
- Петрушка – 20 граммов;
- Перец черный, соль – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Нарежьте мясо на небольшие кусочки, залейте его кефиром. Добавьте лук, петрушку, соль и перец. Оставьте мариноваться в холодильнике на всю ночь (если нет возможность – можно несколько часов).
- Выложите филе на фольгу, посыпьте порезанным чесноком и заверните плотно фольгу так, чтобы получилась лодочка.
- Отправьте запекаться в разогретую до 210ºС духовку на 30 – 35 минут.
Приятного аппетита!
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Куриное филе в кефире / Фото instagram
Текст публикация Надежды Пахирко:
Сочная грудка в кефире
Ужин должен быть вкусным. Вечером так хочется расслабиться после тяжелых будней. Сегодня я научу вас готовить ужин, который даст сытость надолго, будет вкусным, снизит вечернюю тягу к сладкому и мучному, будет сбалансированным, при этом низкокалорийным.
Формула правильного ужина: белок + клетчатка + жиры. Сложные углеводы тоже допускаются по желанию. Сегодня готовим на ужин сочную грудку в кефире. Вкусное и простое блюдо, которое понравится всей семье.
Сочные грудки в кефире
КБЖУ на 100 г: 70/12/1/4
Ингредиенты:
Грудка куриная - 120 гр
Кефир - 100 мл
Лук - 30 гр
Чеснок - 5 гр
Петрушка - 20 гр
Перец черный, соль - по вкусу
Готовим:
Разрезать курицу на кусочки.
Замочить их в кефире с луком и петрушкой. Лучше на ночь, а можно и на пару часов.
Посолить, поперчить.
Подогнуть края фольги так, чтобы получилась лодочка.
Выложить кусочки грудки и сверху посыпать рубленым чесноком.
Закрыть все плотно в фольгу, завернуть еще в один слой фольги, чтобы плотнее все держалось и выложить в форму для запекания.
Форму поставить в духовку, предварительно разогретую до t 210ºС, и готовьте мясо 30-35 минут, в зависимости от размера кусков.