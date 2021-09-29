Нутриціологиня Надія Пахірко розповіла, як смачно приготувати куряче філе, щоб воно не було сухим. Увесь секрет у кефірі. Тож мерщій зберігайте рецепт простої страви, яка сподобається всій родині. Крім цього, така вечеря наситить вас надовго, знизить тягу до солодкого і мучного та буде збалансованою.
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Рецепт соковитого курячого філе у кефірі
Інгредієнти:
- Філе куряче – 120 грамів;
- Кефір – 100 мілілітрів;
- Цибуля – 30 грамів;
- Часник – 5 грамів;
- Петрушка – 20 грамів;
- Перець чорний, сіль – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Наріжте м'ясо на невеликі шматочки, залийте його кефіром. Додайте цибулю, петрушку, сіль та перець. Залиште маринуватися у холодильнику на всю ніч (якщо немає змогу – можна кілька годин).
- Викладіть філе на фольгу, посипте порізаним часником та загорніть щільно фольгу так, аби вийшов човник.
- Відправте запікатися у розігріту до 210ºС духовку на 30 – 35 хвилин.
Смачного!
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Куряче філе у кефірі / Фото instagram
Текст публікація Надії Пахірко:
Соковита грудка у кефірі
Вечеря повинна бути смачною. Увечері так хочеться розслабитися після важких буднів. Сьогодні я навчу вас готувати вечерю, яка дасть ситість надовго, буде смачною, знизить вечірню тягу до солодкого і мучного, буде збалансованою, при цьому низькокалорійною.
Формула правильної вечері: білок + клітковина + жири. Складні вуглеводи теж допускаються за бажанням. Сьогодні готуємо на вечерю соковиту грудку в кефірі. Смачна і проста страва, яка сподобається всій родині.
Соковиті грудки в кефірі
КБЖУ на 100 гр: 70/12/1/4
Інгредієнти:
Грудка куряча - 120 гр
Кефір - 100 мл
Цибуля - 30 гр
Часник - 5 гр
Петрушка - 20 гр
Перець чорний, сіль - на смак
Готуємо:
Розрізати курку на шматочки.
Замочити їх у кефірі з цибулею і петрушкою. Краще на ніч, а можна і на пару годин.
Посолити, поперчити.
Підігнути краї фольги так, щоб вийшов човник.
Викласти шматочки грудки і зверху посипати рубаним часником.
Закрити все щільно в фольгу, загорнути ще в один шар фольги, щоб щільніше все трималося і викласти у форму для запікання.
Форму поставити в духовку, попередньо розігріту до t 210ºС, і готуйте м'ясо 30-35 хвилин, в залежності від розміру шматків.