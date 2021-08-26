Салат-боул з тунцем: приготуйте вдома смачну страву, яка підкорила весь світ

26 серпня 2021 , 12:54
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Джерело:

інстаграм Надії Пахірко

Готуючи вдома, не забувайте залишатися у тренді. Поке-боул з тунцем – це модна страва серед прихильників здорового харчування. Зберігайте рецепт простого у приготуванні, збалансованого та поживного традиційного гавайського салату, який підкорив гурманів.

Поке стрімко увірвався у наше життя. Цей боул-салат готують зараз усі й усюди. Ця страва займає топові позиції серед замовлень у ресторанах по всьому світу. Але насправді усе дуже просто – рис, риба й свіжі овочі – ідеальне поєднання, яке до смаку кожному.

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Тож спробуйте приготувати у себе на кухні цей простий і водночас вишуканий салат. Рецепт підготувала нутриціологиня Надія Пахірко, адаптувавши його для тих, хто хоче схуднути.

Як приготувати поке з тунцем: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • тунець консервований – 75 грамів;
  • яйце – 1 штука;
  • огірок – 50 грамів;
  • перець болгарський – 50 грамів;
  • авокадо – 35 грамів;
  • кукурудза консервована – 50 грамів;
  • булгур – 75 грамів.
Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Спосіб приготування:

  1. Булгур (у традиційному рецепті використовують рис) поставте відварювати до повної готовності.
  2. Тим часом наріжте овочі, рибу та приготуйте яйце пашот.
Як зібрати боул: на тарілку викладіть булгур (рис), овочі, рибку і зверху яйце.

Смачного!

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Поке з тунцем / Фото instagram

Текст публікації Надії Пахірко:

Я за традицією продовжую з вами ділитися смачненьким з конструктора меню нового проєкту. Це абсолютно нові рецепти, які раніше ніде не публікувалися. Ділюся з вами від душі, щоб ви теж могли худнути смачно, пригощати свою родину правильною та здоровою їжею.

Обіцяний рецепт обіду з конструктора.

Поке з тунцем

КБЖУ на 100 гр: 133/9/3/15

Інгредієнти:
тунець консервований - 75 грамів
яйце - 1 штука
огірок - 50 грамів
перець болгарський - 50 грамів
авокадо - 35 гр
кукурудза консервована - 50 грамів
булгур - 75 грамів

Готуємо
Булгур відварюємо до готовності.
Овочі і рибку нарізаємо.
Готуємо яйце пашот.
Збираємо боул: на тарілку викладаємо булгур, овочі, рибку і зверху яйце.

Смачний обід готовий! Смачного!

Автор: Назарій Сорока