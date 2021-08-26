Салат-боул з тунцем: приготуйте вдома смачну страву, яка підкорила весь світ

Готуючи вдома, не забувайте залишатися у тренді. Поке-боул з тунцем – це модна страва серед прихильників здорового харчування. Зберігайте рецепт простого у приготуванні, збалансованого та поживного традиційного гавайського салату, який підкорив гурманів.

Поке стрімко увірвався у наше життя. Цей боул-салат готують зараз усі й усюди. Ця страва займає топові позиції серед замовлень у ресторанах по всьому світу. Але насправді усе дуже просто – рис, риба й свіжі овочі – ідеальне поєднання, яке до смаку кожному.

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Тож спробуйте приготувати у себе на кухні цей простий і водночас вишуканий салат. Рецепт підготувала нутриціологиня Надія Пахірко, адаптувавши його для тих, хто хоче схуднути.

Як приготувати поке з тунцем: покроковий рецепт

Інгредієнти:

тунець консервований – 75 грамів;

яйце – 1 штука;

огірок – 50 грамів;

перець болгарський – 50 грамів;

авокадо – 35 грамів;

кукурудза консервована – 50 грамів;

булгур – 75 грамів.

Спосіб приготування:

Булгур (у традиційному рецепті використовують рис) поставте відварювати до повної готовності. Тим часом наріжте овочі, рибу та приготуйте яйце пашот.

Смачного!

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.на тарілку викладіть булгур (рис), овочі, рибку і зверху яйце.

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Поке з тунцем / Фото instagram

Текст публікації Надії Пахірко:

Я за традицією продовжую з вами ділитися смачненьким з конструктора меню нового проєкту. Це абсолютно нові рецепти, які раніше ніде не публікувалися. Ділюся з вами від душі, щоб ви теж могли худнути смачно, пригощати свою родину правильною та здоровою їжею.

Обіцяний рецепт обіду з конструктора.

Поке з тунцем

КБЖУ на 100 гр: 133/9/3/15

Інгредієнти:

тунець консервований - 75 грамів

яйце - 1 штука

огірок - 50 грамів

перець болгарський - 50 грамів

авокадо - 35 гр

кукурудза консервована - 50 грамів

булгур - 75 грамів

Готуємо

Булгур відварюємо до готовності.

Овочі і рибку нарізаємо.

Готуємо яйце пашот.

Збираємо боул: на тарілку викладаємо булгур, овочі, рибку і зверху яйце.

Смачний обід готовий! Смачного!