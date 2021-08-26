Поке стремительно ворвался в нашу жизнь. Этот боул-салат готовят сейчас все и везде. Это блюдо занимает топовые позиции среди заказов в ресторанах по всему миру. Но на самом деле все очень просто – рис, рыба и свежие овощи – идеальное сочетание, которое по вкусу каждому.

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Поэтому попробуйте приготовить у себя на кухне этот простой и одновременно изысканный салат. Рецепт подготовила нутрициолог Надежда Пахирко, адаптировав его для тех, кто хочет похудеть.

Как приготовить поке с тунцом: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • тунец консервированный – 75 граммов;
  • яйцо – 1 штука;
  • огурец – 50 граммов;
  • перец болгарский – 50 граммов;
  • авокадо – 35 граммов;
  • кукуруза консервированная – 50 граммов;
  • булгур – 75 граммов.

Способ приготовления:

  1. Булгур (в традиционном рецепте используют рис) поставьте отваривать до полной готовности.
  2. Тем временем нарежьте овощи, рыбу и приготовьте яйцо пашот.

Приятного аппетита!

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Поке с тунцом
Поке с тунцом / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Я по традиции продолжаю с вами делиться вкусненьким из конструктора меню нового проекта. Это совершенно новые рецепты, которые ранее нигде не публиковались. Делюсь с вами от души, чтобы вы тоже могли худеть вкусно, угощать свою семью правильной и здоровой пищей.

Обещанный рецепт обеда из конструктора.

Поке с тунцом

КБЖУ на 100 г: 133/9/3/15

Ингредиенты:
тунец консервированный - 75 г
яйцо - 1 штука
огурец - 50 г
перец болгарский - 50 граммов
авокадо - 35 гр
кукуруза консервированная - 50 г
булгур - 75 граммов

Готовим
булгур отвариваем до готовности.
Овощи и рыбку нарезаем.
Готовим яйцо пашот.
Собираем боул: на тарелку выкладываем булгур, овощи, рыбку и сверху яйцо.

Вкусный обед готов! Приятного аппетита!