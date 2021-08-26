Поке стрімко увірвався у наше життя. Цей боул-салат готують зараз усі й усюди. Ця страва займає топові позиції серед замовлень у ресторанах по всьому світу. Але насправді усе дуже просто – рис, риба й свіжі овочі – ідеальне поєднання, яке до смаку кожному.

До слова Форма має значення: як обрати для страви правильний вид макаронів

Тож спробуйте приготувати у себе на кухні цей простий і водночас вишуканий салат. Рецепт підготувала нутриціологиня Надія Пахірко, адаптувавши його для тих, хто хоче схуднути.

Як приготувати поке з тунцем: покроковий рецепт

Інгредієнти:

тунець консервований – 75 грамів;

яйце – 1 штука;

огірок – 50 грамів;

перець болгарський – 50 грамів;

авокадо – 35 грамів;

кукурудза консервована – 50 грамів;

булгур – 75 грамів.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Спосіб приготування:

Булгур (у традиційному рецепті використовують рис) поставте відварювати до повної готовності. Тим часом наріжте овочі, рибу та приготуйте яйце пашот.

Як зібрати боул: на тарілку викладіть булгур (рис), овочі, рибку і зверху яйце.

Смачного!

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Поке з тунцем / Фото instagram

Текст публікації Надії Пахірко:

Я за традицією продовжую з вами ділитися смачненьким з конструктора меню нового проєкту. Це абсолютно нові рецепти, які раніше ніде не публікувалися. Ділюся з вами від душі, щоб ви теж могли худнути смачно, пригощати свою родину правильною та здоровою їжею.

Обіцяний рецепт обіду з конструктора.

Поке з тунцем

КБЖУ на 100 гр: 133/9/3/15

Інгредієнти:

тунець консервований - 75 грамів

яйце - 1 штука

огірок - 50 грамів

перець болгарський - 50 грамів

авокадо - 35 гр

кукурудза консервована - 50 грамів

булгур - 75 грамів

Готуємо

Булгур відварюємо до готовності.

Овочі і рибку нарізаємо.

Готуємо яйце пашот.

Збираємо боул: на тарілку викладаємо булгур, овочі, рибку і зверху яйце.

Смачний обід готовий! Смачного!